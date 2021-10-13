全球通膨壓力上升，抗通膨題材概念股包括中鋼（2002）、千興（2025）、美亞（2020）等16檔原物料股，繳出9月業績月增、年增雙增的佳績，12日股價逆勢走揚。

統計水泥、建材營建、鋼鐵、紡織、航運、塑膠、橡膠等七大類與原物料報價相關的產業，計有95家繳出9月營收月增、年增的佳績，雖然大盤表現不佳，仍有中鋼、千興、宏璟、寶徠、美亞、亞銳士、昶和、欣陸、遠雄、中工等23檔個股股價逆勢走揚。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，原物料族群之中，相對看好塑化、紡織、造紙，鋼鐵業績佳，但股價位階偏高，股價表現續航力不足。

而航運股股價高點已過，股價已領先一到二季表現，目前業績雖仍成長，但市場都已經知道，欠缺驚喜，後續即將進入產業淡季，股價跌深反彈後持續破底。

在塑化族群部分，蔡明翰表示，美國墨西哥灣的原油生產，在8月底的颶風過後仍未完全恢復，另外原油庫存偏低與OPEC未有大量增產的計畫，導致油價強勢走高。

布蘭特與西德州原油陸續創近七年來的新高，塑化產品主要由原油提煉而成，當油價上漲時產品報價將受到激勵，廠商具有低價庫存的利多，加上油價多頭格局之下，下游廠商將認為，目前不買之後價格將更高，激勵客戶回補庫存需求，導致塑化族群業績呈現價量齊揚。

短線雖漲多後出現快速拉回，但他預期，塑化股在具有基本面加持之下，拉回整理後仍有再轉強的機會，拉回量縮止穩後，皆可分批布局。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，第四季是塑化股傳統旺季，常態機率是10月上漲、11月震盪整理、12月再漲（農曆年後，通常有中國大陸買盤回補）。在大陸能耗雙控政策執行下，塑化產業因電石法與煤化工供給縮減，報價強勢彈升，台塑集團及台聚集團將是該族群行情兩大指標股。

(時報資訊)

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