上市櫃公司9月營收全都露，逾600家繳出年增、月增佳績，惟不及去年同期有770餘家的表現；相較外資10月來累計賣超台股904.77億元，投信啟動第四季布局，本月來累積買超117.74億元，基本面仍是其關注焦點，包括友達（2409）、亞聚（1308）等16檔，9月營收雙率雙增，吸引投信月初來買超2,628～22,493張。

第三季面板價格逐月走跌，友達成為面板三虎中唯一9月營收繳出月增成績者，並吸引投信10月來買超破2.2萬張，奪下名單之首。而台積電、世界、漢磊、智原、景碩、旺宏、順德等半導體股，月營收成長力延續，年增幅度皆呈雙位數，成為上榜名單中的大宗族群。

另有包括大同、亞聚、鴻海、仁寶、緯創、台泥、裕民、技嘉等，共計16檔，都是月營收雙增、且獲投信青睞，基本面與籌碼面雙優，產業包括水泥、航運、塑膠、電機機械、電腦及周邊設備等。

台股10月開市以來，持續受到中國大陸限電、通膨疑慮影響，市場展望轉趨保守，指數持續呈現較明顯回落，值此之際，群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台灣半導體供應鏈仍在本波技術創新的產業背景取得領先，部分傳產在中國能耗雙控的政策下可望有轉單效益，預估隨著中國發改委已表明將穩定供電，短期融資斷頭的籌碼面干擾降低，指數仍可回到穩健發展的趨勢。

凱基開創基金經理人顏克丞指出，目前台股評價面仍佳，長線資金行情仍可觀察。中國出口暢旺下，提高整體用電需求導致電力供給不足，且「能耗雙控」政策的節能進度未達目標，受到影響的產業主要集中在高汙染、高耗能的產業。目前限電措施對台股科技業的影響仍有限，與其相關的供應鏈上下游受害也將降低，而現階段有注重碳中和議題的非電子族群相對能脫穎而出。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意