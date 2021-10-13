全球兩大OTT串流影音平台在台開戰，Disney＋將於11月在台上線，挑戰Netflix先行者優勢！兩軍對陣10月戰鼓擂，繼上周Disney＋祭出優惠年費打價格戰後，本周進入內容戰，Netflix宣布第四季將主打八部華語影視后帝主演戲劇，Disney＋則將在14日發布亞太區內容，戲劇、綜藝、動畫等多管齊下，聯手台灣巨星出擊。

據業界最新情報，迪士尼已投資多部台灣戲劇，首部投資華語影集傳出是由陳柏霖主演，將在Disney＋播出；另一部由桂綸鎂主演的台日合作國際影集《台北女子圖鑑》，探討女性各個年齡階段碰到的生存議題，預計明年上線。同時，迪士尼廣發英雄帖邀請本地製作公司改編迪士尼IP。

Disney＋提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、Star等六大品牌的影音內容，共計逾1,200部電影、16,000集以上影集，其中Star主打大眾娛樂節目、電影與紀錄片，與熱門的本地、華語影音內容，包括國片《比悲傷更悲傷的故事》等。

而Netflix投資華語內容更是大手筆，取得賈靜雯製作的《媽，別鬧了！》、林心如製作與主演的《華燈初上》全球獨家上線版權，《比悲傷更悲傷的故事：影集版》全球首播權，及《2049》、《茶金》 、《四樓的天堂》等八部金獎卡司華語內容，16日率先上線的《2049》描繪未來科技與人性衝突。

其中，耗資億元搭建實景還原台北條通文化的《華燈初上》，據悉Netflix以近3億元取得全球獨播權，改寫台劇新高，在這波八部主打華語戲劇中有多達六部台劇，業界估Netflix採購額上看7億元。

內容為王是OTT平台決勝負關鍵，隨著國際平台東進，亞洲成為付費用戶成長主要來源之一，更重視與加碼投資亞洲內容接地氣。

Netflix近年重點經營亞洲市場，截至2020年製作逾200部亞洲原創電影與電視劇，推升訂戶總數達2,500多萬，最快速成長的四個亞洲市場為澳洲、日本、印度、韓國。近期爆紅韓劇《魷魚遊戲》，Netflix投資200億韓元（逾4億台幣），成為該平台最吸睛非英語原創節目。目前全球付費會員2.09億人。

推出短短二年的Disney＋也加速擴展亞太市場，11月12日在台灣和南韓、11月16日在香港上線，並於11月12日舉辦「Disney＋Day」全球性活動造勢。據2021年8月揭露數據，Disney＋全球付費訂閱用戶逾1.16億。

(時報資訊)