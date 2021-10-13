仲量聯行12日公布2021年第三季商用不動產市場季報，董事總經理趙正義表示，A辦供給緊俏，下波新供給要等到2022～2023年，屆時成交量將會往上衝，預期2022年A辦每坪月租將挑戰3,000元的歷史最高點，這兩年每年漲幅有2～3％的空間。
仲量聯行副總劉建宇12日表示，台北市辦公市場今年第三季平均租金再度創下20年新高，每坪月租達2,847元，年漲幅1.3％；平均空置率僅2.4％，稍微比去年同期攀升0.3％，不過需求仍殷切、新增供給短缺，因此租金再改寫新高。其中以信義計畫區租金最高，每坪平均達3,435元，年漲幅0.7％，空置率0.9％。
劉建宇表示，今年釋出二棟辦公大樓，早在去年已全部被預租一空；2022年將會有「台北大巨蛋」、「玉山敦北」大樓完工，2023年也只有三棟可供釋出招租，包括「國泰松江」、「皇翔台汽北站」、「富邦A25」；其中「富邦A25」，早在2019年就開始預租，目前開價每坪達5,000元。
趙正義表示，現在沒有新完工的大樓可租、物件比較少，所以還沒完工的樓，就先被「指腹為婚」。據統計，目前台北市有將近一半A級辦公樓屋齡已達20年，以後一定會有換屋潮，這些都是潛在換屋需求；預期2022～2023年新供給釋出之際，成交量將會往上衝，2022年每坪月租將上看3,000元的歷史高點，這兩年預期每年都可望有2～3％的漲幅。另外，台北市另一個熱區，位於南港。劉建宇表示，南港有些辦公樓的租金水準，已超越台北市部分A辦大樓。
趙正義表示，以南港台肥C2來說，今年底可以取得使照，可釋出約四、五千坪，在東區門戶計畫推動下前景看好；冠德建設9月也標下台電北儲都更案，當時共吸引八家投資人投標，全部是上市公司，競爭相當激烈；至於產品規劃，因為南港未來辦公價格不一定會比住宅還低，所以有四家都規劃辦公。據悉，目前冠德得標後，會有一半作住宅、一半作商辦。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：