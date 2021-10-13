仲量聯行12日公布2021年第三季商用不動產市場季報，董事總經理趙正義表示，A辦供給緊俏，下波新供給要等到2022～2023年，屆時成交量將會往上衝，預期2022年A辦每坪月租將挑戰3,000元的歷史最高點，這兩年每年漲幅有2～3％的空間。

仲量聯行副總劉建宇12日表示，台北市辦公市場今年第三季平均租金再度創下20年新高，每坪月租達2,847元，年漲幅1.3％；平均空置率僅2.4％，稍微比去年同期攀升0.3％，不過需求仍殷切、新增供給短缺，因此租金再改寫新高。其中以信義計畫區租金最高，每坪平均達3,435元，年漲幅0.7％，空置率0.9％。

劉建宇表示，今年釋出二棟辦公大樓，早在去年已全部被預租一空；2022年將會有「台北大巨蛋」、「玉山敦北」大樓完工，2023年也只有三棟可供釋出招租，包括「國泰松江」、「皇翔台汽北站」、「富邦A25」；其中「富邦A25」，早在2019年就開始預租，目前開價每坪達5,000元。

趙正義表示，現在沒有新完工的大樓可租、物件比較少，所以還沒完工的樓，就先被「指腹為婚」。據統計，目前台北市有將近一半A級辦公樓屋齡已達20年，以後一定會有換屋潮，這些都是潛在換屋需求；預期2022～2023年新供給釋出之際，成交量將會往上衝，2022年每坪月租將上看3,000元的歷史高點，這兩年預期每年都可望有2～3％的漲幅。另外，台北市另一個熱區，位於南港。劉建宇表示，南港有些辦公樓的租金水準，已超越台北市部分A辦大樓。

趙正義表示，以南港台肥C2來說，今年底可以取得使照，可釋出約四、五千坪，在東區門戶計畫推動下前景看好；冠德建設9月也標下台電北儲都更案，當時共吸引八家投資人投標，全部是上市公司，競爭相當激烈；至於產品規劃，因為南港未來辦公價格不一定會比住宅還低，所以有四家都規劃辦公。據悉，目前冠德得標後，會有一半作住宅、一半作商辦。

(時報資訊)