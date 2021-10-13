中光電（5371）公布9月份自結合併營收約48.88億元，前一個月成長18％、創2018年11月以來新高，並較去年同期成長13％。總計第三季自結合併營收為130.46億元，在兩大產品線營收皆上揚帶動下，較第二季成長12％。

瑞儀（6176）今年營運表現平穩，9月營收約46.44億元、月增1.3％、年減14.6％，累計第三季合併營收約137.44億元，季減2％、年減12.92％。

受惠於教育及標案出貨成長，中光電影像產品9月份出貨量約8.6萬台，月增46％、年減4％，影像產品第三季出貨量約210.5萬台，季減3％。主要是因為固態光源及高端工程機種出貨成長帶動平均出貨單價增加11％所致。中光電預估，影像產品10月份受到工作天數減少以及部分物料仍供應吃緊影響，整體出貨量將月減約兩成左右，然而因高階產品出貨比重成長，可望帶動月平均出貨單價增加15％左右。

由於大尺寸TV／PID及筆電機種出貨暢旺，中光電9月份節能產品合併營收約29.16億元，月成長20％、年增25％，並創下2016年8月以來新高紀錄。9月份節能產品整體出貨量約626.5萬台，月成長16％，並較去年同期成長44％。累計今年前三季節能產品營收約184.04億元，出貨量達4,325萬台，分別較去年同期成長12％及31％，主要受惠於宅經濟與教育需求帶動TV／PID及筆電機種出貨成長。展望10月份，大尺寸TV／PID及筆電機種需求仍在高檔，但受到10月長假工作天數減少以及9月基期較高影響，中光電保守預估節能產品10月份合併出貨量將較9月份略為下滑。

瑞儀公告9月營收約46.44億元、月增1.3％、年減14.6％，第三季合併營收約137.44億元，季減2％、年減12.92％。從出貨表現來看，瑞儀9月行動裝置產品出貨量約520.7萬片、月減12.9％，IT產品出貨量約496.3萬片、月增3％，總計整體背光模組出貨量約1048.6萬片、月減5.7％。不過蘋果MiniLED背光的MacBook Pro將在第四季上市，在新品備貨效應帶動之下，第四季出貨量可望拉高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意