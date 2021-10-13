萬泰科（6190）鎖定客戶需求強勁，今年辦理可轉債以及現增籌資，用以改善財務結構，可轉債已掛牌，目前正為員工及原股東繳款期，至10月19日截止。
萬泰科提到，看好疫情紓緩下，基建需求復甦，以及低軌衛星題材逐漸發酵，對於後續需求不看淡，公司也將密切注意疫情及海運塞港變化，對於第四季業績展望維持審慎樂觀看法。
受惠傳統旺季需求強勁，各項產品出貨增溫，萬泰科營收維持高檔，9月營收6.18億元、年增37.2％，第三季營收19.52億元、年增53.71％，創單季歷史次高，累計前九月營收達56.02億元、年增61.83％，為歷年同期新高。
公司表示，主要受惠後疫情時代來臨，各國重啟5G建設，以及車市復甦、消費回溫、電子新品競出等，展望後續，客戶需求持續強勁，預期5G基站、資料中心、汽機車、家電、戶外特殊用線等多項應用需求可望延續。
萬泰科主要生產基地包括大陸、泰國、越南、美國行銷公司等。以各市場前景來看，中國市場內需穩定，如家用電子線、網路線等，也看好有5G基地台、雙鐵內外部用線等需求。
美國市場方面，居家用線受惠WFH、宅經濟延續，相關需求尚未轉弱，5G、資料中心、橋樑、學校/商辦等基礎建設需求也轉強。萬泰科提到，由於去年疫情影響，導致許多建設停滯，如今隨著疫情紓緩，以及總統拜登的基建計畫，正面看待後續需求不淡。
東南亞方面，主要動能來自汽機車需求強勁，受惠航運塞港、缺櫃產生的短鏈效應，不少日系客戶從海外進口改為當地採購，因此為萬泰科挹注不少動能。
(時報資訊)
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