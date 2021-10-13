市調機構集邦科技指出，隨著後續買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌所帶動，第四季合約價反轉機會大，預估將下跌3～8％，結束僅三個季度的上漲週期。而在買賣雙方心理博弈之際，後續供給方的擴產策略，與需求端的成長力道，將成為影響2022年DRAM產業走勢最關鍵的因素，預期2022年全年的DRAM平均銷售單價（ASP）恐較今年衰退約15～20％。

照目前進度看來，包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠2022年擴產規畫其實仍顯保守，預估明年的供給位元成長率約17.9％，然而由於目前買方庫存水位已偏高，加上2022年需求位元成長率僅16.3％，低於供給端的成長速度，集邦預期2022年DRAM產業將由供不應求轉為供過於求。

由供給面來看，三星主要投片增幅落在仍有較大空間的P2L廠區，投片規模將有持續上修的可能。儘管目前增幅不大，主要靠先進製程的挹注，但仍將帶動三星明年供給位元成長率達19.6％。SK海力士最新的M16廠在今年加入生產後，明年總產能將持續擴大，並配合市場狀況動態做調整，配合1y奈米及1z奈米製程提升，明年的供給位元成長率約17.7％。

美光A3廠周邊新增的空間主要是輔助該廠往下一代製程做轉換時，避免有產能減損（wafer loss），因此明年總產能變化並不大，主要仰賴1z奈米及最新1α奈米帶來的位元增加，預計明年的供給位元成長率為16.3％。至於南亞科及華邦電明年新廠還未有明顯產能開出，供給成長幅度十分有限。

由需求面來看，DRAM消耗量占比最高的智慧型手機、伺服器、筆電市場，明年生產或出貨量要出現大幅成長的難度大增。除此之外，各大產業持續受零組件缺料所苦，終端產品組裝受限將使相對身為長料的DRAM需求量下滑。集邦推估2022年DRAM需求端的位元成長率預估僅16.3％，將低於供給端成長的速度。

集邦表示，2021年在採購端積極拉貨的情況下，對於DRAM原廠是出貨表現相當亮眼的一年，不過隨著第四季DRAM價格的反轉向下，延續至2022年上半年的跌幅仍有擴大可能，2022年全年的DRAM均價恐較今年衰退約15～20％，而原廠的出貨成長幅度預估也將落在相同區間，意即整體DRAM產業出貨的成長將受到報價下滑所抵銷，故2022年DRAM產值約略與今年持平。

(時報資訊)