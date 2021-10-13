時序進入第四季零售業旺季，網家集團（8044）執行長蔡凱文表示，雖然雙11檔期還沒真正來臨，但「在五倍券帶動下，今年的雙11早就開打」，網家五倍券上路五天來，業績年增1.5倍，預期在五倍券以及雙11帶動下，旺季效應將一路從第四季延續到明年第一季。不過，蔡凱文直言，近期供應鏈狀況吃緊，「備貨」將對電商業者來說是一大考驗，網家將全力保證銷售高峰期出貨不延遲。

網家9月營收35.59億元，較去年同期成長18.56％，創歷年同期新高，惟較8月減8.17％。第三季營收114.09億元，年增10.65％、季減11.26％，創下單季歷史新高。累計今年前三季營收346.3億元，年增10.7％。第三季主要是受惠於疫情帶動，加上今年中秋節以防疫不群聚為前提而興起的居家烤肉型態，帶動PChome 24h購物站上烤肉用品訂單大增。

此外，Apple與Samsung兩大智慧手機品牌領頭，相繼推出年度重量級旗艦新機陸續發表與開賣，亦帶起一股換新機熱潮。自9月底現貨開賣iPhone 13系列新機以來，銷售動能強勁。

蔡凱文表示，9月營收主要是受到備貨以及調整倉庫影響，但展望第四季，有五倍券帶動，加上雙11旺季，將有望帶動整體第四季業績表現。不過蔡凱文也坦言，今年電商的狀況是「決戰供應鏈」，包括3C商品（如iPhone、筆電）以及部分日常用品等，都有出現缺貨狀況，預期今年第四季～明年第一季，交貨順暢、庫存充盈將對業者來說是一大考驗。

網家第二季因疫情狀況出貨延遲，蔡凱文表示，目前內部系統都已經調整完畢，接下來面對雙11零售旺季，將會全力確保出貨不延遲。此外，蔡凱文也表示，走過前一陣子的出貨延遲，目前消費者都已經回到PChome上購物，舊客保持在原本的水準，今年新客成長年增率達40％，優於過去表現。

(時報資訊)