時序進入第四季零售業旺季，網家集團（8044）執行長蔡凱文表示，雖然雙11檔期還沒真正來臨，但「在五倍券帶動下，今年的雙11早就開打」，網家五倍券上路五天來，業績年增1.5倍，預期在五倍券以及雙11帶動下，旺季效應將一路從第四季延續到明年第一季。不過，蔡凱文直言，近期供應鏈狀況吃緊，「備貨」將對電商業者來說是一大考驗，網家將全力保證銷售高峰期出貨不延遲。
網家9月營收35.59億元，較去年同期成長18.56％，創歷年同期新高，惟較8月減8.17％。第三季營收114.09億元，年增10.65％、季減11.26％，創下單季歷史新高。累計今年前三季營收346.3億元，年增10.7％。第三季主要是受惠於疫情帶動，加上今年中秋節以防疫不群聚為前提而興起的居家烤肉型態，帶動PChome 24h購物站上烤肉用品訂單大增。
此外，Apple與Samsung兩大智慧手機品牌領頭，相繼推出年度重量級旗艦新機陸續發表與開賣，亦帶起一股換新機熱潮。自9月底現貨開賣iPhone 13系列新機以來，銷售動能強勁。
蔡凱文表示，9月營收主要是受到備貨以及調整倉庫影響，但展望第四季，有五倍券帶動，加上雙11旺季，將有望帶動整體第四季業績表現。不過蔡凱文也坦言，今年電商的狀況是「決戰供應鏈」，包括3C商品（如iPhone、筆電）以及部分日常用品等，都有出現缺貨狀況，預期今年第四季～明年第一季，交貨順暢、庫存充盈將對業者來說是一大考驗。
網家第二季因疫情狀況出貨延遲，蔡凱文表示，目前內部系統都已經調整完畢，接下來面對雙11零售旺季，將會全力確保出貨不延遲。此外，蔡凱文也表示，走過前一陣子的出貨延遲，目前消費者都已經回到PChome上購物，舊客保持在原本的水準，今年新客成長年增率達40％，優於過去表現。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：