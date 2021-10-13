網家集團（8044）強攻跨境電商，董事長詹宏志12日宣布，旗下跨境代標代購電商比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari，搶攻台日跨境電商商機。
詹宏志說，跨境電商加速發展，是未來電商產業大趨勢，Mercari累計上架商品數超過20億件，月活躍用戶達2,000萬，雙方攜手合作，加上跨境電商快速崛起，力拚未來五年內比比昂營業額達百億元。
Mercari自2013年成立之後，從行動電商出發，快速崛起成為二手電商新星，是日本首家科技獨角獸，平台上物件數量高達20億件，2018年隨即在東京證交所掛牌，業務範圍則遍及美國、日本兩地。
詹宏志說，跨境電商近年來快速興起，相信未來幾年將會更為深入，會有更多的人把「買到其他國家的東西」視為理所當然。他表示，過去海外購物依賴進口商、貿易商，但透過跨境電商，讓取得海外商品不再像過去一樣複雜，「且人人都能買到自己需要的東西，而不是買到進口商先行挑過的東西」。
跨境電商加速發展，已經是未來必然的趨勢，2021年上半年海運進口包裹年增1.1倍，整體海空運包裹的課稅金額也創下歷年同期新高，年增86.6％，截至今年8月底，快遞包裹實名制認證app的註冊人數突破350萬人，顯示跨境網購已成為疫情後的新常態。
比比昂今年接續與日本SH Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、電商平台運營商Cafe24 Japan、日本二手交易平台Mercari展開合作，近一年來業績快速成長，比比昂今年前三季訂單數年增160％，第三季單季GMV對比疫情爆發前則成長2.5倍，顯示台灣消費者的生活型態與消費行為已出現極大變化。網家表示，比比昂除了將加速擴展日本在地合作商家以外，也正積極拓展泰國市場，目前服務正在POC，未來將進一步推出。
網家表示，結盟Mercari服務上線，將祭出1,100萬購物金，並推出首購服務費0元、國際空運免運券、曬單拚免費，最高拿10萬等優惠，預期服務上線後，將有望為網家第四季營運增溫。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：