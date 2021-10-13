網家集團（8044）強攻跨境電商，董事長詹宏志12日宣布，旗下跨境代標代購電商比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari，搶攻台日跨境電商商機。

詹宏志說，跨境電商加速發展，是未來電商產業大趨勢，Mercari累計上架商品數超過20億件，月活躍用戶達2,000萬，雙方攜手合作，加上跨境電商快速崛起，力拚未來五年內比比昂營業額達百億元。

Mercari自2013年成立之後，從行動電商出發，快速崛起成為二手電商新星，是日本首家科技獨角獸，平台上物件數量高達20億件，2018年隨即在東京證交所掛牌，業務範圍則遍及美國、日本兩地。

詹宏志說，跨境電商近年來快速興起，相信未來幾年將會更為深入，會有更多的人把「買到其他國家的東西」視為理所當然。他表示，過去海外購物依賴進口商、貿易商，但透過跨境電商，讓取得海外商品不再像過去一樣複雜，「且人人都能買到自己需要的東西，而不是買到進口商先行挑過的東西」。

跨境電商加速發展，已經是未來必然的趨勢，2021年上半年海運進口包裹年增1.1倍，整體海空運包裹的課稅金額也創下歷年同期新高，年增86.6％，截至今年8月底，快遞包裹實名制認證app的註冊人數突破350萬人，顯示跨境網購已成為疫情後的新常態。

比比昂今年接續與日本SH Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、電商平台運營商Cafe24 Japan、日本二手交易平台Mercari展開合作，近一年來業績快速成長，比比昂今年前三季訂單數年增160％，第三季單季GMV對比疫情爆發前則成長2.5倍，顯示台灣消費者的生活型態與消費行為已出現極大變化。網家表示，比比昂除了將加速擴展日本在地合作商家以外，也正積極拓展泰國市場，目前服務正在POC，未來將進一步推出。

網家表示，結盟Mercari服務上線，將祭出1,100萬購物金，並推出首購服務費0元、國際空運免運券、曬單拚免費，最高拿10萬等優惠，預期服務上線後，將有望為網家第四季營運增溫。

(時報資訊)

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