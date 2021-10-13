中國國家主席習近平今年1月曾表示：「要善於預見和預判各種風險挑戰，做好應對各種『灰犀牛』和『黑天鵝』事件的預案。」；所謂「灰犀牛gray rhino」，指極可能發生、影響巨大，卻容易被忽視的危險；「黑天鵝black swan」，指發生機率較低、但一旦發生就會帶來巨大衝擊的危險。

而中國近期實施「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤與電用量以及預期未來調高電價的趨勢，對於在中國設廠的國際產業供應鏈之碳排放戰略而言，絕對是一個「灰犀牛」危險。

自從「巴黎峰會協議」之後，國際企業自身營運以及供應鏈的「碳中和carbon neutrality」以及「淨零排放net zero emissions」等碳排放戰略，已成為全球企業永續性報導政策之ESG（環境environment、社會social、治理governance）資訊揭露的顯學。而這些碳排放戰略的可行性為何？實效性為何？達成率為何？應受到嚴格的檢驗，否則即會掉入「漂綠greenwashing」陷阱，帶來更大的「綠犀牛green rhino」危險！

一般而言，有十個避免漂綠的建議：1.全面的具體行動計畫；2.將永續性目標（聯合國17個永續性目標中的至少三個）與企業目標相聯結；3.關注實質而非形式；4.指定永續發展領導階層；5.使用永續性報導框架（例如TCFD）；6.設定務實的目標；7.綠色聲明應得到易於獲取的可驗證證據的支援；8.追求綠色認證；9.坦誠面對需要改進的領域；10.應尋求永續發展戰略專家顧問協助。

然而，以上僅反是避免漂綠，仍不足以面對中國「能耗雙控」的「灰犀牛」風險；企業應該更積極發展「綠巨人green giant」碳排放戰略，例如：

一、推動低碳製造：採用最佳技術減少二氧化碳當量排放，例如使用「單位產品二氧化碳當量排放量」或「公噸二氧化碳當量／百萬美金產值」數值，統計並執行產品持續減碳目標計畫。

二、使用再生能源：例如購買再生能源或／及設置太陽能發電系統，增加再生能源使用量。

三、綠色採購：例如購買電動車、太陽能逆變器等高效能產品。

四、投入綠色產業：使產品使用者具有顯著節能減碳（與植樹造林同樣的）效益，例如：太陽能逆變器（Solar Inverter）、儲能系統（Energy Storage System）以及電動車充電系統（EV Charging System）等。期待企業可以大聲說：「我每使用1度電就可以為世界省4度電」！（本文作者為恆生永續發展顧問股份有限公司董事長）

(時報資訊)