財政部高雄國稅局表示，國人偏好買醫療保險，在碰上保險範圍意外即可申請醫藥費理賠。但官員提醒，如果是保險已給付的醫藥費，則不能再列報為綜合所得稅的醫藥及生育費扣除額。
依所得稅法第17條規定，「醫藥及生育費」列舉扣除額為身體病痛接受治療而支付醫療費用可抵減綜合所得稅負，其立法宗旨為保障基本生活所需費用，但醫藥費若是已受領保險給付，則不能再申報列舉扣除。
高雄國稅局指出，我國的醫療保險大致上可以分為「實支實付型」、「日額型」、以及「團體險」等三種。
實支實付為依照保單條款明定的病房費、手術費、醫療雜費額度理賠。日額型是依日額保險金與住院天數、手術費用等採固定金額給付。團體險則為公司行號或多人投保醫療險，多半為實支實付或日額擇一適用。
官員表示，大部分民眾都知道醫藥費受實支實付保險給付之後，無法再申報綜合所得稅列舉扣除，但是民眾常誤以為日額型保險以及團體保險理賠後仍然可適用列舉扣除，因為這兩種保險僅須醫師診斷證明書，無須醫藥費收據，即可向保險公司申請理賠，以致於造成民眾誤解。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：