財政部關務署12日指出，今年前九月低價免稅包裹進口報單數約年減6％，低價應稅包裹則大增四成以上，前九月課稅金額已達到20.6億元，提前超過去（2020）年全年19.6億元水準，顯見實名認證有效掌握稅基。

今年雙十一購物季即將來臨，關務署估計，進口包裹數量應該較去年11月（647萬件以下）更低，但課稅金額有望超過去年11月（2.6億元）水準。

我國進口快遞貨物可分為四類，包括「進口快遞文件」、「進口低價免稅快遞貨物」（完稅價在2,000元以下）、「進口低價應稅快遞貨物」（完稅價在2,001元至5萬元），還有「進口高價快遞貨物」（完稅價超過5萬元）。目前多數海外包裹主要以進口低價免稅、進口低價應稅形式入境。

根據關務署統計，進口快遞文件為持平態勢，進口低價免稅快遞貨物今年前九月為4,075萬件、年減6.4％。然而，進口低價應稅快遞貨物為今年前九月為243萬件、年增41.8％，進口高價快遞貨物為185萬件、年增10.8％。

關務署副署長彭英偉指出，過去實名認證上路前，報關業者可能冒用人頭將高價包裹化整為零、高價低報等逃稅措施，因此低價免稅包裹數較多。但我國實名認證制上路後，實名認證比率已達七成以上且嚴抓冒用人頭案件，因此低價免稅包裹數減少、應稅包裹數增加，掌握過去流失的稅基。

彭英偉也表示，未來海關將逐步推動預報關機制，首先為今年底針對高風險貨物與黑名單報關業者施行，消費者未按下同意則包裹無法入境。而明年上半年將開放消費者自選預報關，避免個資遭冒用。若成效良好，海關最快明年下半年導入全面預報關機制，所有海外網購消費者都必須事先按確認，包裹才能入境。

(時報資訊)