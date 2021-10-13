四大會計師事務所包括資誠（PwC）、勤業眾信（Deloitte）、KPMG安侯建業12日指出，OECD近期宣布全球最低稅負制稅率訂為15％，預計2023年上路，本次也新增愛爾蘭、匈牙利和愛沙尼亞等國，其中愛爾蘭為台商投資熱點，台商應及早因應避免遭課稅。

　資誠全球稅務服務主持會計師曾博昇表示，OECD定調最低稅負制稅率最終訂為15％，適用範圍為全球營收超過7.5億歐元（約新台幣240億元）企業，同時將排除退休基金、投資基金、控股工具、國際航運服務業。

　財政部指出，目前台灣已有台版基本稅負制12％，因此台灣會等到國際施行一～二年後，再逐步檢討既有基本稅負制，短期內不會變動。此外，一般台企營收多在5億歐元以下，不在全球最低稅負制課稅範圍；大型台企如台積電多設廠於美國、中國大陸、東南亞等地區，稅率多為20％～25％，較全球最低稅負制更高，估不受衝擊。

　KPMG安侯建業會計師丁傳倫分析，台商受影響企業可能有兩種，首先是台商直接至他國設廠，因當地租稅優惠導致實質稅率低於15％者；第二則是台商在低稅負地區如開曼、BVI、愛爾蘭設置投資架構。

　丁傳倫建議，若台商為潛在受影響對象，應盡快透過國別報告管控集團成員名單，檢視各地區子公司實質稅率並調整架構。

　勤業眾信稅務部會計師徐有德指出，OECD另訂定徵稅不足支出原則（UTPR）豁免條款，台商企業海外有形資產低於5千萬歐元且營運不超過五個地區，五年內豁免補稅。

　徐有德表示，OECD另有全球最低稅負免稅額（有形資產金額8％及薪資費用10％合計數）、排除計稅地區最低門檻（企業在地區營收低於1千萬歐元且利潤低於100萬歐元免計稅）等，台商可多加善用。

(時報資訊)

#稅負制稅率 #基本稅負制 #台商

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