資金持續挹注、發行量繼續增加及提早贖回量大減下，證期局副局長郭佳君12日公布，國際板債券9月底流通檔數達741檔的新高，且流通餘額為2,004.11億美元，也是首度突破2千億美元大關，即將追上外資淨匯入量，也是亞洲極具規模的外幣債市。
9月共有14檔新國際板債券發行，總發行規模27.01億美元，比去年同期檔數少33％以上，金額則減近58％，郭佳君表示，主要是去年國際板債券提早贖回量極大，投資人有再投資需求，所以發行量亦較大，今年提早贖回量減少，因此發行量也受影響。
累計前九月國際板債券共新發行169檔，比去年同期還多2檔，即增加1.2％左右，但今年發行規模普遍較小，所以前九月新增發行量共361.48億美元，比去年同期少37.22％。
第四季估計國際板可贖回量在25億美元以下，且有些債券可能不會執行，若發行量穩定，則債券流通餘額仍會持續增加。
但壽險業因有國外投資加計國際板債券不得逾可運用資金65.25％的上限，加上若海外債券殖利率上揚，壽險公司可能會直接到海外尋找更高利率的債券，未必投資國際板債市，而據保險局統計，到8月底，壽險業投資國際板債券金額約新台幣4.18兆元，約占國際板流通金額的74.7％，已比過去八成的占比下降很多。
因此國際板流通餘額是否能突破2,100億美元，持續創新高，要看後續投資資金動能。
(時報資訊)
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