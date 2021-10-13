新冠肺炎肆虐全球近兩年，隨著疫情起起伏伏，民眾對醫療保險的重視度加深，強化自身健康保險保障的意識也大幅提升，除了疫情期間熱賣的住院險外，提醒民眾也要備齊基礎醫療中的另一要角--手術險。隨著醫療技術進步，手術種類不斷演變進化，投保手術醫療保單，可以降低醫療費用負擔，同時享有更好的醫療品質。

然而要留意的是，根據今年第2季財團法人金融消費評議中心統計，壽險理賠常見爭議類型中，「手術認定」爭議類型案件比率就高達近10％，主要在於醫療科技的進步下，不少人以為是手術的項目，實際上是歸屬於「處置」項目，或是該療法並不被包含手術險列舉的手術項目及特定處置項目中。舉例來說，治療青光眼的虹膜雷射術就屬於特定處置而非手術。另外，常見大腸鏡息肉切除術、尿路結石體外震波碎石等也都屬於特定處置項目，所以民眾在投保手術險時，除了關注住院及門診手術項目外，也需特別留意處置的保障範圍。

如何挑選適合自己手術險呢？建議可先評估以下三個面向：一、留意手術項目涵蓋範圍，二、留意特定處置項目涵蓋範圍，三、依自身需求評估投保類型。

因熟知民眾的需求，保險公司持續力推能享有完整保障的手術險，如國泰人壽真順心手術醫療終身保險就擁有四大特色。

特色一、「手術保障超全面」，保障內容涵蓋1,499項的住院及門診手術項目，依手術給付表給付保險金額3～80倍，提供高達保額1,200倍的終身手術醫療帳戶，如未在表列之項目還可依健保手術章節協議給付。

特色二、「特定處置項目廣」：提供多達168項特定處置項目的保障，包含常見的複雜性拔牙縫合、大腸鏡息肉切除術、黃斑部雷射術、虹膜雷射術（青光眼）、尿路結石體外震波碎石術等。

特色三、「還本型設計，保費不浪費」，身故或滿99歲時會將1.05倍的年繳應繳保險費總額扣掉已申領的保險金後給付給客戶或客戶家人。

特色四、「維持健康，再享保費折減」，只要達成指定任務，如走路達標、癌症篩檢、疫苗接種、上傳健檢報告或接受戒菸治療等，續年保費最高可以折減3.5％。

建議民眾在投保時如還沒有實支實付的保障，可同時加購，有了手術險及實支實付雙重防護，倘若需要住院且使用新式手術等自費醫療時，就能讓手術理賠保障更全面。

(時報資訊)