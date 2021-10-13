ESG熱潮延燒到高端理財，兆豐銀行副總陳昭蓉12日指出，兆豐銀已開始籌組約1.7億美元的私募基金，將投資歐系為主的銀行所發行的永續債；兆豐銀高端理財AUM達150億元的也已提前達陣，並已有80位億元級高端理財客戶，估計今年底整個高端理財資產規模將可擴充至200億元。
據兆豐銀內部統計，80位高端理財客群有三成來自回流台商，陳昭蓉進而指出，兆豐銀的高端客群有三分之二來自中台灣，已成為兆豐銀承作高端理財的主力區域。
兆豐銀行在13日將開放海外債券線上申購，據了解，目前公股銀行裡，包括華銀、一銀、合庫等三家行庫都有開放海外債券的線上申購，等於半數的行庫都已提供該服務。
兆豐銀指出，統計發現，近兩年申購人數已超過一倍、申購金額平均年增率在三成以上，因此開放線上交易，目前線上交易以專業投資人占六成居多，希望透過線上交易的開放，讓一般非專業投資人也增加，讓債券投資更親民，也符合普惠金融的目標；接下來計畫推出結構型商品的線上下單，目標明年上路。
兆豐銀去年債券銷量達新台幣60億元，根據兆豐銀最新統計，債券銷量去年成長50％，今年預估將成長20％，目前在各幣別的債券裡，兆豐銀統計顯示，銷售量有70％在美元債券，另外南非幣、人民幣債券各占15％。
陳昭蓉指出，股權連結境外結構商品是高端理財另一項高人氣商品；最主要是股權連結的結構型商品雖然號稱持續時間半年或一年，但往往數月就已達到可以獲利出場的目標，因此受到高端理財客戶相當的歡迎，即使一般客戶也很喜歡。
以成長率來看，兆豐銀統計顯示，去年股權連結境外結構商品創下超過十倍的成長高峰，成長率1,258％，今年雖然沒有去年這麼強勁的成長力道，但仍有92％，即接近一倍的成長。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：