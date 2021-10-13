ESG熱潮延燒到高端理財，兆豐銀行副總陳昭蓉12日指出，兆豐銀已開始籌組約1.7億美元的私募基金，將投資歐系為主的銀行所發行的永續債；兆豐銀高端理財AUM達150億元的也已提前達陣，並已有80位億元級高端理財客戶，估計今年底整個高端理財資產規模將可擴充至200億元。

據兆豐銀內部統計，80位高端理財客群有三成來自回流台商，陳昭蓉進而指出，兆豐銀的高端客群有三分之二來自中台灣，已成為兆豐銀承作高端理財的主力區域。

兆豐銀行在13日將開放海外債券線上申購，據了解，目前公股銀行裡，包括華銀、一銀、合庫等三家行庫都有開放海外債券的線上申購，等於半數的行庫都已提供該服務。

兆豐銀指出，統計發現，近兩年申購人數已超過一倍、申購金額平均年增率在三成以上，因此開放線上交易，目前線上交易以專業投資人占六成居多，希望透過線上交易的開放，讓一般非專業投資人也增加，讓債券投資更親民，也符合普惠金融的目標；接下來計畫推出結構型商品的線上下單，目標明年上路。

兆豐銀去年債券銷量達新台幣60億元，根據兆豐銀最新統計，債券銷量去年成長50％，今年預估將成長20％，目前在各幣別的債券裡，兆豐銀統計顯示，銷售量有70％在美元債券，另外南非幣、人民幣債券各占15％。

陳昭蓉指出，股權連結境外結構商品是高端理財另一項高人氣商品；最主要是股權連結的結構型商品雖然號稱持續時間半年或一年，但往往數月就已達到可以獲利出場的目標，因此受到高端理財客戶相當的歡迎，即使一般客戶也很喜歡。

以成長率來看，兆豐銀統計顯示，去年股權連結境外結構商品創下超過十倍的成長高峰，成長率1,258％，今年雖然沒有去年這麼強勁的成長力道，但仍有92％，即接近一倍的成長。

(時報資訊)