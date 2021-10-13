金管會最新公布2021年前三季「以房養老」成果，截至2021年9月底止，以房養老核貸件數達5,381件、核貸金額達310億元。但以房養老（銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款）增速明顯趨緩，今年前三季僅增加539件、年增11％、核貸金額僅增加34億元，年增率12％，不管是件數還是金額的增速都創新低。

因應高齡化社會，金管會六年前開始大力鼓勵各銀行推「以房養老」業務，讓老人可用房子換養老金，然而近年業務成長陷入瓶頸，只有公股銀行較為積極，民營銀行幾乎呈現放棄狀態，2021年在疫情衝擊下，在核貸件數、核貸金額增速更呈現下滑。

金管會統計，2020年全年核貸件數達762件、年增19％，核貸金額年增48億元、年增率達21％；而且2020年前三季核貸件數年增率14％、核貸金額年增率達16％，不管是件數或金額都比2021年高。

至於個別銀行辦理情形，目前共14家銀行承作以房養老業務，且逾五成都是公股銀行。據銀行局統計至2021年9月底止，以房養老業務核貸件數最多的前五大為合庫2,135件、土銀1,624件、華銀867件、一銀400件和台企銀236件。

核貸金額前五大銀行也清一色是公股行庫，分別為合庫128.62億元、土銀80.49億元、華銀43.02億元、一銀29.48億元、台企銀17.33億元。

就區域來看，以北北基居民接受度較高，件數達2,787件，占比逾半，核貸額度也最高，達218億元；其次為中彰投居民，件數達780件，占14％，核貸額度居次，達30億元；桃竹苗名列第三，件數達601件、核貸額度約24億元。中南部因房價低，民眾「以房養老」意願低，雲嘉南、高屏地區總件數才988件，僅占18％。

就性別來看，女性承作以房養老者較多，核貸件數達3,012件，占比55.96％，平均承作年限達16.59年，從過去的平均20年不斷逐年縮短。

(時報資訊)