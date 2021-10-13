台灣金融研訓院12日公布9月台灣金融風險指數 （TAIFRI）99.2，較8月上升0.4，達到11個月以來的新高，更觸及2020年10月秋冬疫情剛起時的高點。11個分項構面當中，有七個分項風險指數呈現上升，「價格波動度」及「不動產」兩個分項的風險上升最為顯著，均已在風險紅色警戒區。
調查單位金研院金融研究所指出，整體風險情勢近期升溫，國內部分源自9月以來台股震盪幅度擴大，台指選擇權波動率指數上揚，創近三個月以來新高，金融市場資產價格波動跳升為主要風險項目之一；住宅房價租金比持續上揚，也使得9月第一構面中的「不動產」分項風險分數單月上升1.7、逼近100。
該團隊認為，最新的9月TAIFRI指數99.2，仍在100以內，顯示整體風險仍屬穩健。
至於11分項風險指數中，反映貸款債務風險的「企業債務」單項長期超過100，但在政府提供企業紓困貸款申請延長至2021年底，9月的分項風險指數為104.2，較8月下滑0.2，已經來到2007年第三季的水準，顯示民間資金充裕，加上企業融資成本持續處於低檔，債務風險持續維持緩和態勢，並創下2019年9月以來的二年低點。
TAIFRI團隊提醒，不動產市場風險上揚，是9月分項風險指數上升最需關注的項目，9月不動產風險分數來到99.9，創下2020年10月以來新高。據分析，新增房貸核貸成數與房價租金比連續兩個月攀升，隨著疫情趨緩經濟活動恢復動能，房屋交易量也開始回流。
金研院認為，原物料價格等建築成本高漲，新屋價格難有向下調整的空間，為了避免過多的市場資金流入導致不動產市場風險升高，央行已宣布第三波房貸授信控管機制，年底政府是否再推出相關管制措施以及市場預期心理，將對於疫後國內房屋市場過熱及風險升高的現象產生抑制效果。
TAIFRI研究團隊表示，對第四季金融風險情勢的觀察，關注的風險指數變化集中在不動產市場風險、資產價格波動風險兩大項目；下半年國內股市交易量能減少，第四季須觀測市場資金是否有流向房市，一旦成真，恐會再度刺激房市風險進一步惡化。
(時報資訊)
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