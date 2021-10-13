大陸車市持續承受全球晶片短缺的壓力，中汽協12日公布數據顯示，大陸9月份汽車銷量為206.7萬輛，為連續第五個月下降，但降幅已略為收窄至19.6％。預期第四季晶片供應可望稍微改善，但各地接踵而來的限電措施，恐將再提高汽車供應鏈風險。
路透報導，針對大陸9月份車市表現，中汽協表示，晶片供應情形雖略有緩解，但仍然不能滿足汽車生產需求，再加上2020年同期基數較高及當前地方限電限產措施的影響，大陸汽車9月銷量為206.7萬輛，年減19.6％，但已較8月改善。2021年1～9月大陸累計汽車銷量年增8.7％。
其中，新能源汽車表現仍然強勁，9月份產銷雙雙增長，再創歷史新高，分別達35.3萬輛和35.7萬輛，年增幅均成長1.5倍。中汽協副總工程師許海東表示，如果未出現重大問題，大陸2021年新能源汽車全年銷量可望突破300萬輛。
中汽協副祕書長陳士華指出，今年第四季隨著大陸宏觀經濟穩中向好發展，汽車消費需求仍然穩定，但供給端不確定性仍然較大，第四季晶片供應預期好於第三季，但仍然短缺。此外，各地有序用電，亦將提高汽車產業供應風險。
另外，大陸乘聯會同日公布數據顯示，大陸9月乘用車市場零售達158.2萬輛，年減17.3％，相較2017年9月時的峰值下降27.9％，顯示零售表現明顯偏弱。但乘聯會指出，9月底批發銷量大幅走強是晶片改善的跡象，將有利於促進10月份車市的銷售情況。
(時報資訊)
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