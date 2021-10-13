大陸互聯網巨頭阿里巴巴近期拋售媒體事業相關投資，加上日前大陸政府重申，非公有資本不得從事新聞相關業務，阿里關聯企業螞蟻集團12日也傳出，已經出清手中財新傳媒股份。
網易科技12日引述消息人士說法表示，螞蟻集團近日已將其持有的財新傳媒股份全部賣出，徹底退出財新傳媒。公開資訊顯示，目前螞蟻已經從財新股東名單中消失。
此前財新傳媒經歷A、B、C、D輪融資，引入包括浙數文化、騰訊、CMC資本、螞蟻集團等外部投資人，但如今螞蟻和浙數文化已經不在該公司股東名單之列。而騰訊則透過深圳利通產業投資基金，仍持有少數財新股份。
報導稱，大陸發改委10月8日就2021年版的「市場准入負面清單」公開徵求意見，該徵求意見稿重申，禁止違規開展新聞傳媒相關業務，非公有資本不得投資設立和經營新聞機構，亦不得經營新聞機構的版面、廣播、頻道、欄目、公眾號等。
該負面清單還限制，非公有資本不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交，重大社會、文化、科技、衛生、教育、體育以及其他關係政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務，並且不得引進境外主體發表的新聞。
報導指出，2021年3月時，市場就曾傳出大陸政府擬要求阿里巴巴，出售其持有的南華早報等媒體資產。9月底，阿里巴巴出清對芒果超媒的持股，相較當初購入價格預計虧損3.6億美元。
阿里在2020年底才購入芒果超媒5.01％的股份，持股不過9個月的時間、還不到一年的股票鎖定期。即便如此，阿里也要尋求豁免鎖定期、虧本出售股份，因此外界多認為當中有政府施壓因素。
(時報資訊)
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