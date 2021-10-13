大陸新基金發行依舊熱度不減，9月份新成立基金近120檔。與此同時，老基金仍面臨較大贖回壓力，「贖舊買新」現象顯著。
證券時報報導，Wind資料顯示，以基金成立日為統計口徑，截至9月21日，2021年來大陸已有1,316檔新基金成立，新發基金規模已達人民幣（下同）2.28兆元。其中9月份新成立基金共118檔，發行份額1,661.99億份。其中普通股票型、偏股混合型基金與QDII股票型、混合型基金共14檔。
然而，9月有四檔基金宣告募集失敗。整體來看，2021年已有23檔基金募集失敗。其中，權益類基金仍然是發行失敗基金的主力，23檔基金中有14檔為主動權益類產品。
業內人士表示，2021年下半年來，A股市場震盪加劇，風格來回切換，未來新基金發行冷熱不均的結構性現象將持續。但長期來看，相比估值高漲的房地產，A股仍有很多股票處於低估值狀態。
另外，隨新基金發行熱度延續，老基金卻面臨贖回壓力，「贖舊買新」現象明顯，這讓不少年內發行的次新基金規模嚴重縮水。
有基金公司表示，2021年市場整體震盪，類股輪動明顯，參與的客戶數和投資金額情況不如2020年那麼多，業者只能透過周轉率來提升基金產品銷量，加上「買了再賣，賣了再買」是大部分投資者一貫的投資心態和習慣。
(時報資訊)
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