廣東省深圳市政府12日在香港發行人民幣（下同）50億元的離岸債券，成功搶下大陸開放地方政府發行境外債的頭香。投資者也抱持高度熱情，認購金額高達174億元，超額認購2.48倍。
中證網報導，早在8月底，深圳和廣東省就先後宣布將發行境外地方政府債券。之所以選定這兩個地方，除了落實深圳綜合改革試點任務，同時有助於粵港澳大灣區融合發展。而對於地方政府來說，一方面可為籌資另闢蹊徑，同時也能在國際市場試水溫。
報導稱，本次深圳發行的離岸債共分2、3、5年期，其中3年期及5年期屬於綠色債券，募集資金用於普通公辦高中建設、城市軌道交通和水治理等項目。
香港交易所和深圳證券交易所12日連線舉行敲鑼儀式。香港特首林鄭月娥表示，陸港金融市場近年已推出多項互聯互通措施，而本次大陸地方政府首度境外發債，選擇在香港發行，代表大陸中央支持香港鞏固提升國際金融中心地位，也是推動人民幣國際化的重要里程碑。她並稱，大陸在香港發行綠債，也將提升香港作為大灣區綠色金融中心的地位，聯通國內國外綠色資金的流動。
中國人民銀行副行長潘功勝透過視訊致詞時表示，大陸債市規模已達127兆元，位列全球第二，債券通南向及北向通已全面落實，大陸債券被納入全球三大債券指數。他表示，至9月底，境外投資者持有大陸境內債券已達約3.9兆元，代表大陸債市的國際影響力及吸引力大幅提升。
報導稱，中國（深圳）綜合開發研究院金融所所長劉國宏分析，地方政府在境外發債不僅因為境外發債相對利率較低，可以降低利息成本，而且可以加快國內地方債市場與國際接軌。更重要的是，可豐富海外人民幣的投資標的，支持人民幣的國際回流，以加速人民幣國際化進程。
專家表示，深圳首發離岸債獲投資人追捧，市場也期待接下來廣東省赴澳門發債的表現。廣東省政府稍早前宣布，預計發債規模為22億元，發行期限為三年。
(時報資訊)
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