大陸地產商近期頻傳爆雷，港股上市的新力控股11日晚間公布，此前的一連串問題已導致境外融資安排出現技術性違約，且目前公司沒有資源可以用於償還18日到期應付的2.5億美元債本金及利息。
近期有多家中資地產商深陷債務風暴，其中，恒大集團11日有三檔美元債的利息到期，但是有部分境外債券持有人未如期收到利息。此外，當代置業11日公布，10月25日到期的2億美元的債券餘額延期兌付，目前正在尋求投資人的諒解和同意寬限到2023年1月25日。
第一財經12日報導，新力控股9月30日在港交所公告指出，未能在當月18日支付境內應付利息人民幣3,874萬元。另有債權人要求新力償還本金及利息合計7,542萬美元，新力未能償付，債權人隨即採取強制行動，替換新力境外附屬公司的委任接管人。
以上因素皆造成新力控股的其他境外融資安排出現技術性違約，境外債權人可根據條款，要求新力加速清償，可以要求立即到期支付。
然而，即使境外債權人不要求加速清償，新力控股一筆本金2.5億美元、利息9.5％的美元債，將於本月18日到期。新力最新公告指出，目前預計沒有充足的財政資源於到期日期，償付2021年債券的本金及最後一期利息。
除了這筆美元債，新力控股的境外重大融資還包括一筆2022年到期的2.5億美元優先票據、利息8.5％，以及一筆2022年到期的2.1億美元優先票據、利息10.5％。一旦新力發生實質性違約，這些2022年到期的債券項有可能發生交叉違約，如果持有人選擇根據公募債券的條款及條件加速清償，則所有公募債券都可能立即到期。
(時報資訊)
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