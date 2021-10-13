大陸高層對民企的整治行動，已延伸到與其往來的金融機構。知情人士透露，大陸國家主席習近平要求中紀委，審查國有銀行、投資基金及金融監管機構，是否與大型民營企業發展的關係密切，並特別鎖定近期受到官方監管打擊的企業。譬如地產商恒大集團、曾在海外大舉收購卻最終破產的海航集團、叫車平台滴滴，以及支付寶母公司螞蟻集團等。

同時，大陸還啟動六年來首次對金融監管機構、大型國有銀行、保險公司和不良資產管理機構的巡視檢查。大陸銀保監會公布，大陸中央第四巡視組日前巡視該會，為期兩個月。而9月26日陸媒已披露，大陸十九屆中央第八輪巡視將對中國人民銀行、銀保監會、中信集團等25家金融機構展開常規巡視。

華爾街日報12日報導，在習近平的授意下，從10月份開始，中共中央紀律檢查委員會（簡稱中紀委）的反貪人員，將在25家金融機構展開巡視，審查其貸款、投資及監管紀錄文件，並要求回答如何做出與民營公司有關的部分交易及決策。涉嫌參與不當交易者將會面臨正式調查，甚至被檢舉控告，有不當行為的機構也將受到處罰。

報導指出，大陸高層將根據調查結果決定是否大幅削減國有金融機構的高層薪資。目前大陸財政部已在推動國企減薪，因為與其他行業相比，金融業過高的薪資水準常引發外界側目。

值得注意的是，大陸國有銀行對恒大集團的貸款，也將受到審查，恒大主要貸款方之一的中信集團，正在接受審查。雖然大陸政府一再對房地產貸款提出警告，但近年來，該集團已向恒大提供逾100億美元貸款。中紀委指出，中信銀行廣州分行的主管自9月起已接受調查。

另外，主權基金中投公司、中國人壽及其他國有銀行等，如何決定投資螞蟻集團、滴滴的過程，也成為審查重點。報導稱，官方主要目的是要了解這些投資究竟是出於國家利益，還是只是個人利益。市場分析，面對不確定性上升，目前大陸銀行已大舉削減向民營企業的融資。

大陸高層上一次對金融業進行審查是在2015年A股股災後，時任大陸公安部副部長孟慶豐帶隊到證監會，排查當時惡意做空股票與股市指數的線索，反映監管部門打擊違法、違規行為的決心。

(時報資訊)