大陸缺電危機衝擊企業生產，近日在大陸國務院總理李克強表態下，發改委12日宣布擴大電價上下浮動範圍至20％，形同放寬電廠漲價範圍。
與此同時，產煤第一大省山西受連日暴雨侵襲，導致部分煤礦緊急停產，諸多因素堆疊下，導致動力煤價格12日晚間漲破每噸人民幣（下同）1,600元大關，再創歷史新高。
路透報導，李克強日前於國務院常務會議提出，將市場交易電價浮動範圍擴大至20％，並糾正部分地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳後，發改委表示，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，建立「能跌能漲」市場化電價機制。
發改委表示，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價+上下浮動」範圍內形成上網電價。將燃煤發電市場交易價格浮動範圍，由現行的上浮不超過10％、下浮原則上不超過15％，擴大為上下浮動原則上均不超過20％，高耗能企業市場交易電價不受上浮20％限制。
中金公司報告指出，大陸煤電價格發展從「煤電聯動」到「基準價+上下浮動」，已歷經多次改革，並逐步走向市場化。
報導稱，山西作為大陸第一大產煤省份，2020年原煤產量達10.63億噸，該地日前與14省區市簽訂第四季煤炭中長期合約指出，中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東和遼寧五個省市，涉及煤炭保供量達5,500萬噸。
(時報資訊)
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