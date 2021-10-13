全球消費動能進入第四季的傳統旺季，帶動貨物運輸直線飆升。外媒報導，全球最重要繁忙港口之一的深圳鹽田港，近日因颱風「圓規」逼近被迫暫停集裝箱裝卸，讓等待進港卸貨的船舶數量快速飆升，創下8月底新高。市場憂心，塞港情況恐將進一步擾亂全球供應鏈。

綜合外媒12日報導，截至10月12日最新的航運數據顯示，在鹽田港口外頭等待的船舶數量已增至67艘，創下8月26日以來最多。由於時近感恩節、耶誕節的消費旺季，從汽車到電腦等各種產品需求快速激增，眼見船隻遲遲無法靠港作業，業者急得跳腳卻又無計可施。

深圳市交通運輸局的統計數據顯示，鄰近深圳和珠三角製造業重鎮的鹽田港，因其絕佳的地理位置，成為世界上最繁忙的港口之一。以2020年來說，其貨物吞吐量為1,334萬箱20呎櫃（TEU），正常情況下，每周約可為100艘貨船提供服務。

繼上周末颱風「獅子山」對香港部分低窪地區造成災情後，大陸南方省份對於緊接在後的圓規颱風不敢小覷。分析師認為，從目前颱風軌跡和強度預測，圓規造成的影響可能會更嚴重。分析師表示，2021年以來多處港口傳出疫情，加上貨櫃和勞動力短缺等問題，讓塞港情況遲遲未解。此刻加上颱風攪局，對於本就難以跟上市場需求的供應鏈更添沉重壓力。

報導指出，鹽田港今年港區運作備受干擾。5、6月時，鹽田港就曾因爆發疫情，關閉港口時間長達近一個月，讓全球貨運因此大亂。另外，排名全球第三繁忙港口的寧波舟山港，8月時因工人確診Delta變種病毒，一度關閉梅山港區兩周。

疫情之外，氣候問題也成為港口運作的另一隱憂。9月份因颱風「璨樹」來勢洶洶，先後迫使全球最大的上海港、寧波港暫停港區作業。業內人士表示，港口因颱風等氣候問題暫時關閉雖很常見，但在各港口缺工及嚴格防疫措施下，效能已大幅下降，天候對全球供應鏈的影響因此大幅放大。

(時報資訊)