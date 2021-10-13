全球市場高度關注大陸限電限產相關措施「十一」長假後是否出現調整，最新消息顯示，以長三角為主的許多地區，仍延續此前的管理力度，以江蘇省為例，無錫市11日起將逾千家企業，分兩組輪流「開三限三」，且未明言結束的時間。
此外，位於蘇州市的台商投資重鎮昆山，「十一」長假後持續為當地台資企業爭取用電。昆山副市長孫道尋9日召集台商開會，了解台企生產狀況，並強調會積極爭取增加用電指標。昆山台協會長宗緒惠表示，昆山已與蘇州市政府進行溝通，當地台企都會持續配合政策經營。
無錫高新區（新吳區）發改委10日印發緊急通知表示，當前全省、全市供電形勢異常嚴峻，要求全區1,353家企業分為A、B兩組，進行有序用電輪休。輪休時間自11日起、每日7時至22時執行，且明言措施將直至省、市正式解除有序用電才結束。兩組採「開三限三」每三日輪替，A組正常生產時、B組則限產。
來自昆山地區台商圈的消息指出，昆山在「十一」長假前已限制9月25日至30日的用電，假期期間也斷斷續續有所限制。
江蘇省電力公司近日有訊息稱，12日全省電力供應存在缺口，要求昆山部分單位在12點至23點停用動力用電。
另有台商反應，常州部分地區目前限制白天用電、要求企業「做三休四」，希望企業錯峰用電進行生產。揚州台商協會會長方丁玉則表示，揚州廠房在「十一」長假前一周，就盡量錯峰用電。
上述跡象顯示，長三角地區並未在「十一」後放鬆限電力度，無錫、常州等地已有新措施進行，雖然部分地方尚未有新動作，但整體反映出江蘇延續此前的限電措施。
凱博聯合會計師事務所上市項目總監梁詳賢分析，目前來看，大陸限電力度並未緩解，與二、三年前污水等環保限制政策類似，將促使高耗能企業轉型或退出。
大陸國家發改委8月份印發的2021上半年能耗雙控目標晴雨表顯示，江蘇、廣東、福建等九個省能耗強度較2020年同期不降反升，督促這些省份相關限制。2021年上半年，江蘇用電量3,384.79億瓩時，規模僅次山東，年增幅逾20％。但持續統計至前八個月，江蘇用電量年增幅已縮減至17％。
(時報資訊)
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