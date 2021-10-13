獲得比爾蓋茲、軟銀投資的再生能源儲能電池公司ESS，透過與Acon S2投資公司合併借殼上市，首兩個交易首日股價累計飆漲逾四成。

繼11日收漲21％至10.42美元，周二早盤續漲25.7％，報13.10美元。

ESS致力於儲電技術，盼解決風力、太陽能等再生能源最關鍵的電力儲存問題。ESS透過鐵、鹽、水製作長效型的儲電電池，此方案成本較低廉，與目前主流鋰電池所需原料鋰、鈷相比，前者原料更容易取得。

ESS執行長德索休斯（Eric Dresselhuys）指出，ESS早期獲得蓋茲、軟銀等重量級投資者共計注資5,700萬美元。

如今該公司借殼上市，周一起在紐約證交所掛牌，股票代碼為GWH，預計此次籌資3.08億美元。

德索休斯指出，到目前為止，此類長效型電池解決方案仍非常少見，主要是因為市場上並未聚焦能源儲存解決方案。德索休斯擁有數十年能源與技術高層經驗，今年稍早擔綱ESS執行長。

ESS在2011年成軍於奧勒岡州波特蘭，由伊旺斯（Craig Evans）、宋茱莉亞（Julia Song）共同創立，兩人同為夫妻和事業夥伴。該公司的投資者包括蓋茲旗下淨能源投資公司Breakthrough Energy Ventures，軟銀全資子公司SB Energy、跨國化學企業巴斯夫（BASF）等。

根據9月8日申報文件，ESS尚未認列任何營收。但德索休斯強調，該公司已將產品出貨予賓州的TerraSol Energies、丹麥的Siemens-Gamesa等客戶。投資者文件也提到，ESS的客群包括多家未具名電力公司。

ESS今年上半虧損2.453億美元，其中營運虧損僅占1,840萬美元，其餘歸因於擔保重新評估與衍生負債，預期2023年將首度展現獲利。

(時報資訊)