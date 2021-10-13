電動車龍頭特斯拉（Tesla）股價持續飆漲，令該公司執行長穆斯克（Elon Musk）世界首富的寶座越坐越穩，同時拉開他與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）間的差距。穆斯克近日推文送給貝佐斯一個銀牌的符號，高調炫耀自己財富更勝一籌。
整起事件起源於貝佐斯10日推文。貝佐斯在推特上發布一張《巴倫周刊》（Barron's）1999年封面故事照片，內容預言「亞馬遜終將殞落」，但不服氣的他發文表示「別相信任何唱衰你的人」。穆斯克11日轉發這則推文，還揶揄地附上一個第二名銀牌的表情符號，挑釁意味十足。
穆斯克目前財產淨值高達2,220億美元，勝過貝佐斯的1,916億美元。受惠於特斯拉股價飆漲，加上旗下太空公司SpaceX估值突破千億美元，令持有大量股份的穆斯克身家暴漲。
特斯拉股價今年迄今累計上漲13％，雖然距離去年全年的743％漲幅仍有一大段差距，但比起5月時累跌22％的表現好上許多。
SpaceX上周宣布已與投資人達成在次級市場出售股票的協議，此舉令該公司估值突破1,000億美元，也讓穆斯克個人身家暴增106億美元。自今年初以來，穆斯克財產增加逾520億美元。
過去幾個月以來，世界首富的地位由穆斯克與貝佐斯輪流擔當，而這也成為兩人口角衝突的起因。
穆斯克過去曾質疑亞馬遜在書籍出版的壟斷地位，貝佐斯則嘲笑穆斯克殖民火星的夢想。亞馬遜去年買下一家自駕汽車新創公司，直接與特斯拉業務槓上。
穆斯克與貝佐斯兩人亦在太空領域彼此較勁。貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）7月時完成首次載人任務返回地球，而穆斯克的太空事業SpaceX則贏得美國太空總署（NASA）與美國空軍價值數十億美元合約。
(時報資訊)
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