比特幣今年來價格走勢 儘管摩根大通（JPMorgan）在8月推出比特幣基金，但執行長迪蒙（Jamie Dimon）反對比特幣的態度至今沒變。他近日再度批評比特幣不值錢，並預期各國主管機關加強法規監管。

話雖如此，投資人依舊看好加密貨幣市場前景。CoinDesk網站顯示，比特幣價格在12日盤中報57,244.43美元。10月以來比特幣漲幅已達31％，目前市值超過1兆美元。

迪蒙11日出席國際金融協會（IIF）線上會議時表示：「我個人認為比特幣不值錢。」但他也強調：「我們的客戶都是成年人，而他們不同意我的觀點，因此造就了加密貨幣市場。假設客戶想要有管道投資比特幣，雖然我們不提供托管服務，但我們仍會提供合法乾淨的管道讓客戶投資。」

2019年2月摩根大通宣布推出數位貨幣JPM Coin後，又在去年10月設立新部門負責區塊鏈投資計畫。今年8月摩根大通進一步推出比特幣基金，目的都是為了滿足客戶與日俱增的投資需求。

然而，迪蒙對比特幣的反對態度始終如一。他在日前接受美國新聞網站Axios執行長范德黑（Jim VandeHei）訪問時表示，比特幣「缺乏根本價值」。儘管迪蒙預期比特幣市場將長期發展下去，但他認為特定國家仍會禁止比特幣，例如中國。

今年5月迪蒙參加《華爾街日報》舉辦的企業執行長高峰會時再度表示：「我不關心比特幣。我對比特幣沒興趣。」但撇開個人意見不談，他認為摩根大通的客戶對比特幣有興趣，因此他不會對客戶的決定發表意見。

迪蒙預期未來各國主管機關會「竭盡所能嚴格監管」，例如美國政府近日打算頒布行政命令，指派聯邦單位直接監管加密貨幣市場。但部分專家認為美國政府若能制訂完善的法規監管，對加密貨幣而言反而是好事。

Fit Advisors金融顧問公司創辦人加利瓦拉（Anhali Jariwala）表示：「如果大家希望加密貨幣成為主流資產，制訂法規是必要的第一步。」

(時報資訊)