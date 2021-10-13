因全球新冠疫情導致的供應危機，不僅威脅今年美國年終購物旺季的支出，也對美國總統拜登造成重大的政治風險。

目前正設法解決供應瓶頸引發美國港口、公路與鐵道壅塞問題的白宮官員警告，今年耶誕假期美國民眾恐將面臨漲價缺貨的情景。

為尋求因應對策，拜登政府除了在6月設立專門工作小組，還在8月任命波卡里（John D. Porcari）擔任港口特使、負責解決供應鏈中斷的問題。波卡里曾在歐巴馬政府時期擔任運輸官員。

在美國政府呼籲下，加州長灘與洛杉磯港口已同意啟動24小時作業時間，希望能解決塞港問題。另外政府還把閒置的鐵道機廠作為放置額外貨櫃的暫時地點。

迄今供應鏈問題仍舊影響零售與運輸公司，以至於這些企業近來相繼針對獲利前景發表悲觀論調。聯準會也在上月預測今年通膨率將達4.2％、遠高出其所設定的2％目標。

雖然拜登政府堅稱，今年美國經濟整體成長預料仍可大幅增長7.1％，不過根據Quinnipiac大學上周發布的最新民調顯示，拜登卻已逐漸失去民眾對其經濟施政的信心。該調查結果發現，只有29％受訪者認為美國經濟表現良好或優良，低於4月的35％。

路透／Ipsos於10月6-7日進行的全國民調顯示，拜登的支持率為48％，不支持率則達47％。

民調分析師莫洛伊（Tim Malloy）指出，在拜登執政首年即將邁向結束之際，年終假期的物流受阻與財務緊縮，卻可能成為放在拜登政府耶誕長襪內的煤塊。（象徵對拜登政府的懲罰）

曾在川普政府時期擔任顧問的柯特（Steve Cortes）就把即將到來的耶誕假期形容為「拜登的藍色聖誕節」。

目前共和黨也已經磨刀霍霍，準備趁機利用這次因為供應鏈導致的耶誕節短缺問題，來對拜登政策進行抨擊，藉此瓦解他在國會推動數兆美元支出方案的努力。

(時報資訊)