英國爆發天然氣短缺的能源危機，鋼鐵、玻璃、紙品、水泥、陶瓷與化學生產商同聲警告，若政府未能就飆漲的能源價格提供紓困，廠商只能被迫關廠，或是將高漲的成本轉嫁給消費者。
這些產業都是天然氣與電力的消費大戶，目前都飽受躉售能源價格飆天價之苦，而且能源危機可能一路延燒到今年冬季。與國外獲得政府援助的對手相比，英國企業的競爭力確實呈現下滑。
這並非無的放矢。就在三周前，英國碳排量最大的工廠因為關廠導致食品業瀕臨崩潰，造成關廠的原因正是天然氣價格飆升。
產業組織英國鋼鐵協會表示，「預料英國電價將持續迭創新高，導致進一步停產、衝擊廠房並為英國鋼鐵產業造成長期損害。」
由於上周五的會談未能獲得滿意的答覆，產業代表周一再度與政府官員碰面。不過，此時英國首相強生正在西班牙度假，部份企業巨頭開始抨擊政府的不作為。
化學工業協會執行長艾略特（Stephen Elliott） 周一表示，由於生產成本上漲，協會成員可能在未來幾周開始關閉工廠。
他指出，「我並不是說我們的成員瀕臨搖搖欲墜。但我要說的是，我上周五已向商業大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）表達，如果再放任此一狀況三個星期不管，我不能保證化工廠商不會暫時停工或關閉廠房。」
夸騰周一向媒體透露，該部會已正式向財政部提交紓困申請。
由於監管機構設有上限規定，因此英國消費者得以獲得免受價格上漲的部份保護。然而，法規對企業則未有保護機制。
英國鋼鐵協會指出，英國躉售電價今年4月費率為1千度50英鎊，9月時一度飆漲到2,500英鎊，漲幅簡直是「天文數字」。目前英國平均每月的躉售電費成本大約是法國的兩倍。
根據英國獨立商品情報服務公司的資料，英國天然氣價格今年以來已狂飆425％，10月初一度較2020年同期高出近740％。
(時報資訊)
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