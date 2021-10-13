近期證交所接連祭出二項新制，加強市場監管措施，剛好是台股衝上萬八之後，指數波段回檔近1,900點。儘管證交所樂見台股活絡，但對於台股要在健康下蓬勃發展，更是責無旁貸，8月底上路的「當沖警示處置新制」，以及10月12日上路的「違約交割累犯將預收款券」二項監管新制，都成為市場動見觀瞻的焦點。

證交所於7月26日宣布，從8月27日起推出當沖警示、處置新制，將個股符合當沖占比逾六成等相關條件納入警示新制，即列入注意股；另一個當沖處置新制是，若個股因股價符合「異常波動」條件而遭列處置股，且同時符合當沖占比逾六成等條件，則處置時間由10個營業日進一步延長為12個營業日。

證交所首度將當沖占比逾六成的個股納入注意股及處置股處置時間延長至12個營業日，其來有自，主因從今年5月開始到7月，台股整體當沖占比居高不下，多維持在四～五成，且有多次衝至五成以上，至於個股飆高至七成、八成以上更不在少數，包括半導體股、航運股及鋼鐵股都是常客。

對比於台股於7月15日盤中衝上18,034.19點歷史新高，到10月5日盤中低點16,162點，台股波段修正了近1,900點。從客觀事實來看，第一檔因股價異常及當沖占比逾六成，處置期延長至12天的個股為龍燈-KY，大爆冷門，且股價似乎也不受影響，處置第三天股價仍飆上漲停。

9月10日證交所再度祭出「違約交割累犯將預收款券」，此一新制預計10月12日上路。情況一樣，也是因為今年第二季以後，違約交割金額如滾雪球般愈來愈多，過去幾年，台股每天違約交割「掛零」是稀鬆平常的事，但今年以來動輒飆高至上千萬元，而個股大額違約交割也時有所聞。

從證交所在近月來接連祭出這二項新制來看，證交所似早已洞悉出市場不尋常的氛圍及市場交易潛藏的風險，因而必須透過加大監管力度以維護市場秩序。近來台股波動加劇，台股最佳的多頭榮景似乎已不再，建議投資人投資宜慎。

(時報資訊)

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