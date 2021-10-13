人壽保險的前身可追溯至羅馬時代互助協會的宗教組織，會員繳交定額入會費，會員死亡時，遺族可領取葬儀費用。中世紀時歐洲出現「基爾特」（Guild）組織，由相同職業者基於相互扶助組成團體，於會員發生死亡、火災、疾病、竊盜等災難時，共同出資救濟。
近代人壽保險制度則從建構生命表計算人壽保險保費開始，利用大數法則統計死亡率。1762年英國倫敦「平衡保險社」（Equitable Assurance Society）首先根據生命表，按年齡及健康程度計算保費。隨後，人壽保險受到社會重視而快速發展，但隨之而來的保險公司破產事件，造成社會大眾對於經營者履約誠信的質疑，為降低倒閉所造成的負面外溢效果，如何於財務報表妥適呈現保險契約之負債價值與維持償債能力，受到資本市場與監理機關高度關注。
為確保公司提供允當之財務資訊與合理的股利發放政策，歐盟（EU）已規範上市企業合併財務報表需符合國際會計準則（IFRS），對於資本市場而言，除提高企業透明度與可比較性，也排除當地相關法規的涉入。保險公司負債的公允價值衡量尤為重要，因壽險業投資績效，主要基於運用負債項目之責任準備金及所產生的財務槓桿效果，目前台灣已採歐盟模式之財務揭露，以下針對歐盟有關保險業清償能力監理、與財務揭露規範的發展摘要說明。
歸納歐盟境內的保險業清償能力監理，涉及資產項之金融資產與負債項之準備金評價、風險資本計提標準與風險邊際（Risk Margin）計算等。歐盟已於2012年實施清償能力第二代指令（Solvency II），並強調符合商業交易實務，雖然與IFRS 17呈現平行進展，預計推動整合Solvency II 與 IFRS應為未來可能方向。其中Solvency II 的第三支柱，揭示財務報告及資訊揭露原則，以EU境內保險監理會計一元化取代各國的監理會計制度。
以英國的保險業財報揭露為例，於採取原則基準（Principles-based）的監理模式下運作較具彈性，但是法令遵循上也可能增加溝通成本，簡單而言，基於閱讀報表者使用目的之差異，主要可以區分為財務會計（GAAP）與監理會計（SAP），適用IFRS與英國GAAP雖需要調整，但仍較其他地區實施時較為相近，社會大眾可透過GAAP知悉保險公司的經營成果，同時基於清償能力監管規範，保險業需依SAP編制準則定期向金融服務總署（FSA）提交財務資訊。實際接軌IFRS 17後，技術面將不適用IFRS 4，而導入負債公允價值評價，從既有精算假設依鎖定方法（Lock In）改採隨機情境之非鎖定方法（Lock Free）評價。
而以清償能力與維護消費者權益為出發點之保險監理架構，有關法定最低資本之計提規範，英國審慎監管局（Prudential Regulation Authority, PRA）自2016年起採歐洲保險和職業養老金管理局（EIOPA）制定之Solvency II架構，公司帳列之資產依公允價值評價，多採市價（Mark to Market）揭露，無市價時使用模型評價（Mark to Model）。而依歐盟國際會計準則（IAS）規範，上市公司採IFRS 編製合併報表。
基於資訊透明度與消費者權益保障，歐盟針對上市保險公司採用IFRS編製財務報告，依據Solvency II規範其境內保險公司之自有資本，對於跨境大型保險公司則實施ICS資本監理。我國保險業適逢調整財務揭露原則與規範，歐盟對於保險業財務揭露的規範與市場經驗，可以提供現有制度架構的參考與比較，而如何取其精華與去其糟粕，期待主管機關兼顧及包容在地實務現況與社會需求之監理。
(時報資訊)
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