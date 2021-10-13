「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇上，多位永續專家提示永續發展議題的國際趨勢，部份產業及企業界已前瞻推動，在隨後的綜合座談上，台灣金融研訓院董事長吳中書和四位先進業者對談，包括富邦金控、台南紡織、歐萊德，以及優樂地永續，業者暢談寶貴經驗，提供上百萬中小企業也能把ESG做真、做好，一起行動。吳中書強調，中小企業落實ESG不是在挑選模範生，而是真正執行、輔導，同儕、金融機構和業師能夠提供標準作法，是最好的示範，他並總結提示，對於ESG的落實，中小企業早做、早投入是「競爭力」，晚做、晚投入是「生存力」！

一直都是金融產業模範生的富邦金控今年60周年慶，富邦在嚴格的風險控管下，維持優異的獲利表現，一部分重要原因是富邦金對ESG投入很深。台北富邦商業銀行風控長陳弘儒指出，台北富邦銀行董事會設有永續投融資準則，減降不該貸款的對象；銀行融資業務需要對客戶深入了解，過往長期使用的銀行徵授信「5P 原則」，用以了解客戶營運，現在富邦銀行已改為「5P＋A E」，額外加上的A是指AML的洗錢防制檢核，E正是ESG檢核，剛開始企業客戶不熟悉，還會抱怨，銀行特別提醒，這攸關未來的經營成本，必須現在就正視。

陳弘儒建議，中小企業要自己做環境的盤點，會是執行ESG很好的開始，或許一開始不是很精準，卻是企業轉型的機會，銀行可以協助轉型需要的資金，提供給企業要購買具有環境保護意義的設備，亦可以做到減碳，銀行會在利息上提出減讓，各家銀行現在有在往這個方向發展，「我們（銀行）走的快一點，企業客戶跟著成長。」

紡織業過往被人認定是高耗能、高污染的產業，台南企業透過循環經濟的方式，減少廢棄物的產生，並提高布料的可利用價值，去年榮獲首屆循環經濟金獎。台南企業文化藝術基金會執行長葉重利表示，紡織業被稱之夕陽產業，長期以來面臨國際制定規則，在夾逢中生存，台南紡織長期經營過程還遇過大火，廠房全毀，全憑信仰和公司員工的齊心，克服一波波困難一直發展到今天。

「熱情，是中小企業的初心」，葉重利說，企業是祝福社會最好的傳遞，現在台南紡織在經營上穩住腳步，就要強化公司的價值，基金會一直在做長遠的事，養公園、救古蹟，像2024年台南建城400年活動，基金會就參與，在碳經濟盛行的現在，這是環境和社會的共善，因為推動永續，老天爺為公司帶來祝福。

歐萊德一直都是中小企業進行綠色轉型標竿，成功走出與過往髮妝產業的差異化，以綠色研發注入在原料、包裝、到整個產品的碳足跡，近兩年先後獲得許多國際大獎，歐萊德董事長葛望平以一個成功領導者的角度，分享「打造全球最綠的企業」的理念與經驗。葛望平指出，開始導入國際管理工具，先有碳足跡盤查，再到購買碳權、做到碳中和，目標是要做到「零碳企業」，「中小企業最難之處，是不能一個人作，要一起做！」

葛望平表示，歐萊德本身的減碳行動，有進行完整的碳足跡盤查，了解碳排放所在、並進行減量的規劃，從原料取得、製造生產、運輸銷售、消費者使用，到廢棄物的生命周期，進行減碳；其次，將工廠換做綠色工廠，消費者開始建立教育環境回收系統，建立碳的平衡等，這一系列的行動，歐萊德第一次學習，產官學一起來，之後有銀行資金支持其持續執行，才不會發生負循環再把排碳又回到社會裡。

優樂地永續公司是國內少數具有服務中小企業永續轉型能量的企業，優樂地永續董事長朱竹元表示，中小企業在供應鏈的要求下開始發展ESG時，會發現市場上都是大型企業在做，現在產業龍頭開始發揮影響力，以ESG做為供應商的挑選條件之一，中小企業需正視「ESG將會影響訂單」的挑戰，銀行在研擬企金融資的標準加入ESG標準，企業已無所迴避，主要關鍵是必須回應利害關係人，現階段快採「大處著眼、小處著手」，從最能先導入的ISO先做，接下來一步步在制度上推動永續治理，才是可長可久。

(時報資訊)