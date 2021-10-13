CRIF中華徵信所舉辦的「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇6日登場，現場力邀行政院副院長沈榮津、經濟部政務次長曾文生、金管會綜合規劃處長胡則華、中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪等產官學界精英，並由台灣金融研訓院董事長吳中書主持綜合座談，共同探討永續金融、國際永續趨勢及永續供應鏈議題。

CRIF中華徵信所同時宣布，攜手優樂地永續服務股份有限公司推出「Mr.ESG永續供應鏈平台」，結合自身徵信數據資料庫的優勢、優樂地永續的輔導機制，邀請台北富邦銀行等金融機構一起行動，讓ESG促成企業營運的正向循環，共存共榮。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，永續經營已是市場主流，金融機構、企業，投資大眾視同ESG績效為評估的重點指標，企業藉此找到財務體質、營運狀況優良，以及重視永續的供應商，金融機構則要求更多的ESG資訊揭露，確切掌握貸放企業的風險程度。

郭曉薇強調，ESG納入營運決策，不僅可提高公司治理品質及降低營運風險，同時具優秀ESG績效的企業也容易得到資本市場的青睞。然而，大型企業由於受到國際客戶、政府規範要求，早已開始重視ESG風險與管理，隨著永續供應鏈的管理力度日益強大，不僅台灣的大型企業受到規範，更多的中小企業也將逐步受到ESG的要求。

但中小企業相對缺乏永續議題的輔導資源，加上目前ESG資訊揭露不足，未來將更難跨足國際市場，「期許『Mr.ESG永續供應鏈平台』為台灣永續供應鏈注入活水，讓積極落實ESG且營運體質優異的中小企業有機會在國際競爭市場中占有一席之地，更希望『Mr.ESG永續供應鏈平台』引發連鎖效應，使更多中小企業意識到投入ESG的重要性。」

(時報資訊)