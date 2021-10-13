CRIF中華徵信所舉辦的「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇6日登場，現場力邀行政院副院長沈榮津、經濟部政務次長曾文生、金管會綜合規劃處長胡則華、中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪等產官學界精英，並由台灣金融研訓院董事長吳中書主持綜合座談，共同探討永續金融、國際永續趨勢及永續供應鏈議題。
CRIF中華徵信所同時宣布，攜手優樂地永續服務股份有限公司推出「Mr.ESG永續供應鏈平台」，結合自身徵信數據資料庫的優勢、優樂地永續的輔導機制，邀請台北富邦銀行等金融機構一起行動，讓ESG促成企業營運的正向循環，共存共榮。
CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，永續經營已是市場主流，金融機構、企業，投資大眾視同ESG績效為評估的重點指標，企業藉此找到財務體質、營運狀況優良，以及重視永續的供應商，金融機構則要求更多的ESG資訊揭露，確切掌握貸放企業的風險程度。
郭曉薇強調，ESG納入營運決策，不僅可提高公司治理品質及降低營運風險，同時具優秀ESG績效的企業也容易得到資本市場的青睞。然而，大型企業由於受到國際客戶、政府規範要求，早已開始重視ESG風險與管理，隨著永續供應鏈的管理力度日益強大，不僅台灣的大型企業受到規範，更多的中小企業也將逐步受到ESG的要求。
但中小企業相對缺乏永續議題的輔導資源，加上目前ESG資訊揭露不足，未來將更難跨足國際市場，「期許『Mr.ESG永續供應鏈平台』為台灣永續供應鏈注入活水，讓積極落實ESG且營運體質優異的中小企業有機會在國際競爭市場中占有一席之地，更希望『Mr.ESG永續供應鏈平台』引發連鎖效應，使更多中小企業意識到投入ESG的重要性。」
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：