衛長陳時中12日於立法院備詢時表示，希望10月底達成第一劑覆蓋率七成、第二劑三成，年底拚第二劑覆蓋率達六成，他透露，11月要展開更大的疫苗接種計畫。
目前新冠疫情仍處二級警戒階段，政府立場是鬆綁但不降級，立委蔣萬安詢問，何時可以降級？陳時中回應，很難做預測，有三項指標需觀察，第一釐清不明感染源，第二醫療應變能力，第三國人對防疫措施遵從度及國際疫情變化，不過相關指標正在跟專家討論。
至於國內清零與刺激經濟政策等議題，行政院長蘇貞昌表示，國外疫情變化嚴重，因此台灣現在還是守住國門，同時國內疫調做的很好，因此以清零為目標，但在疫情控制情形下，若未來病毒沒有很大變化，漸漸可以變成像流感一樣，就要與病毒共存。
陳時中則認為，目前目標仍是清零，必須要有與病毒共存或共存亡的準備，手段則是要建立防疫韌性，從防疫強度與防疫疲勞間取得平衡，對經濟傷害減到最低。
在連續多日沒有新增本土案例後，突然有北部幼教老師染疫，陳時中表示，停課規定要由疫調做決定，但這基本上屬於舊案，個案Ct值也很高，再驗還是陰性，估計對社區影響非常低，但相關情況還是要由疫調及後續檢驗做最後決定。
此外，第12輪疫苗接種將開放莫德納、AZ第二劑及BNT第一劑接種，三種同步，意願登記到13日中午12時截止。指揮中心發言人莊人祥指出，BNT疫苗預計可全年齡開放、莫德納疫苗提供7月16日前已打第一劑70歲以下所有民眾、AZ疫苗提供7月30日前已打第一劑54歲以下所有民眾，粗估此輪符合資格者上看近390萬人。
(時報資訊)
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