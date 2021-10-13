天然氣第三接收站再外推方案12日進行環差審查，藻礁公投正反雙方各提論據訴求，毫無共識，會前更隔空開火，歷經三個多小時討論，環保署專案小組決議，要求經濟部補充開發效益及必要性，說明柴山多杯孔珊瑚調查資料、廢水處理、強化海洋生態調查資料，12月31日前擇日補正再審。惟藻礁公投12月18日舉行，是否公投前闖關，備受矚目。

搶在三接環差前，經濟部12日上午召開記者會，次長曾文生強調，三接將供應台電大潭電廠8號機、9號機，也會協助供應北部地區天然氣需求，對供電有相當大影響，若藻礁公投通過而無法蓋三接，全台每年會少掉137億度電，換成燃煤則需500萬噸，不但延後減煤時程，且替代方案至少需十年完成。

經濟部並表示，此案並不如公投方聲稱對環境生態皆為負面影響，反而具有許多正面效應，且對海床影響僅2％，且港口每年可使用341天，有助天然氣穩定調度。

三接環差外推方案12日專案小組首次初審會議，曾文生親自坐鎮，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也親自出席，會中語氣平和，但各持己見。曾文生強調，此案攸關電力供應穩定，經部做出很大程度迴避退縮，希望環評在科學證據下進行討論。

中油說明三接外推方案，是以藻礁保護最大化及供電影響最小化前提，工業港外推455公尺，離岸1.2公里，完全避開潮間帶藻礁，取消原21公頃外海填區，不破壞海床下礁石，時程將延長2.5年，預算增加150億。

環團則質疑，三接並非沒有替代方案，明明有台北港替代方案，政府在迴避面對。潘忠政說，政府在擠牙膏，開發面積從最初77公頃，在上次替代方案時縮小到23公頃，現為了公投又提出外推方案，只是為了迴避重作環評。他說，「這是真相與謊言比對時刻」，他說再多真話無法阻擋對環境的破壞，期待環委促成召開聽證會，解決爭議。

最後經閉門會議做出決議，要求中油補充外推方案整體性效益分析，含藻礁生態保育效益，並說明外推方案與迴避替代修正案之差異比較；補充導入國際「其他有效地區保育措施」概念規劃生態港灣具體內容，於12月底補充資料再審。

曾文生會後指出，公投是最終決定三接能否興建的關鍵，效力較環評高，環差只是過程，剩下兩個月就要公投，公投前想通過環差案，「過去環保署並沒有前例」。惟經濟部環差報告仍提出會讓天然氣接收港往外推等三承諾，希望透過環差過程，讓相關紀錄留下來。

(時報資訊)