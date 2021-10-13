台灣機械工業公會12日公布，9月台灣機械業出口值不論以美元或新台幣計價，均創下連續13個月出口成長佳績，全年出口可望破300億美元、挑戰310億元史上新高。運費飆漲、缺櫃、原材料上漲及新台幣升值，將左右第四季機械業出口成長動能。

機械公會彙總統計，9月台灣機械設備出口值達26.9億美元，年成長28.1％；折合新台幣計價為746.68億元，年成長20.8％，出口持續暢旺，但與8月出口值29.67億美元相比，月減9.3％。

9月工具機出口值2.21億元，年成長49.5％。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲預估，工具機業今年接單出貨雖因貨運船期、缺櫃及零件缺料而延宕，但全年預估仍可年成長25％～30％。

機械公會統計，前三季機械出口值242.12億美元，年增29.2％；折合新台幣計價6,799.22億元，年增幅21.5％。其中電子設備出口36.13億美元居首位，出口占比達14.9％，年成長45.3％；檢量測設備出口值33.27億美元居次，占比13.7％、年增幅24.8％；工具機出口值19.76億美元排第三，占比8.2％，年增24.8％。

機械公會理事長魏燦文表示，台灣機械設備8月出口值與成長率，雙雙創中美貿易戰以來新高紀錄，9月出口值比8月略減2.77億美元，主因是受到新台幣升值、原物料上漲與航運成本高漲等三項不利因素影響，對出口值影響需持續觀察。

魏燦文指出，近期美元雖轉強，亞洲各國匯率紛紛走跌，截止10月8日為止，今年新台幣匯率仍升值1.61％，人民幣升值1.32％，反觀韓元貶值10.36％，日圓也貶值8.70％，台灣與日、韓等競爭國家面臨匯率升值，不利出口條件正加速擴大，與日韓貨幣匯率相差10％～12％。

(時報資訊)