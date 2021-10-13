《產業創新條例》智慧機械投資抵減年底到期，5G明年屆期，行政院政委兼國發會主委龔明鑫12日邀集經長王美花、財長蘇建榮協商後達成共識，採取經濟部版的「較優惠版本」，智慧機械投抵延長三年、5G投抵延長二年，兩者同時在2024年底落日。此外，新增資安條款，採購資安產品或服務也納入減稅適用範圍。

機械公會：不滿意但可接受

據了解，行政院長蘇貞昌在雙十國慶連假前，已聽取協商結果，並點頭同意。接下來，經濟部將先預告《產創條例》修正草案，外界如無異議，則送請行政院會、立法院會審議。對採取經濟部版，財政部是「勉強同意」，不過，經濟部允諾2024年底一定落日，不再延長。

對於協調結果，台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，機械業雖不滿意，但可以接受。他指出，機械公會曾向政府建議智機投資抵減稅率從現行5％提高至15％，卻遭政府以沒有錢為由否決，機械公會不會放棄，仍繼續爭取智機投抵稅率提高至15％。

採購資安產品、服務也納減稅

值得注意的是，因應全球日益重視資安趨勢，這次新增資安條款，廠商採購投資在智機、5G，用來強化資安的產品、服務也納入投抵適用範圍，不過，廠商必須提出計畫，經經濟部核定後，才能夠減稅。

協商過程中，經濟部提出智慧機械投抵延長3年至2024年12月31日，明年底屆期的5G投抵年限則延長2年，和智機拉齊在2024年12月31日一併落日。經濟部強調，2020年、2021年廠商投資智機、5G確實已受到新冠疫情影響而萎縮，堅持智機延長三年，5G延長二年。

財政部則主張智機、5G投抵租稅優惠是「短期點火」措施，以租稅獎勵搭配境外資金匯回專法、台商回台投資方案，有效刺激回流台商擴大投資，引導更多資金到智機、5G領域，一旦展延過長，不但政策效益打折扣，未來恐成長期租稅優惠難以落日，即使延長應是一～二年。

主持協商龔明鑫則根據財政部2018年修法時評估的稅損資料顯示，截至目前，智機和5G投抵的減稅金額和當初預估減稅金額，仍有「一段差距」，因此認定智機、5G投抵確實受到疫情影響不如預期，認為有必要延長。

為鼓勵企業投資智慧機械及5G，產創條例第10-1條規定，公司或有限合夥事業投資智慧機械、5G，當年度支出金額100萬元以上、10億元以下者，可在應納營所稅額30％內享抵減優惠。其中智慧機械投抵優惠三年，自2019年1月1日至2021年12月31日；5G則到2022年底，為期四年。

(時報資訊)