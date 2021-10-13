原物料漲不停、加上能耗雙控影響，大陸造紙業成本急升，9月引爆最強一波漲價潮，進入10月愈演愈烈，領漲的龍頭陸廠玖龍等連漲三回，繼9日漲一波後，13日、18日再次分別喊漲，包含瓦楞紙等每噸上漲人民幣50～150元，紙價改寫今年新高；榮成、永豐餘大陸紙廠也連著兩個月喊漲，漲幅緊跟大陸大廠報價。
業界指出，9月下旬以來，隨著多地限電、限產政策，紙廠開始啟動停機潮、漲價潮，從原紙到紙板、紙箱，價格持續攀升，範圍之大、漲勢之猛，始料未及。十一長假過後，漲價潮進一步擴大，原紙漲幅每噸人民幣最多上看200元，紙箱價也水漲船高，部份紙企調幅大約10％，連同正隆等國內造紙三雄大陸紙箱廠也將跟漲受惠。玖龍、湖北榮成等紙廠漲價函均稱，受到廢紙、煤炭、紙漿等原物料上漲，帶動造紙成本持續上升，因此做出調價反應，以疏解部分成本壓力。
據業界資訊，今年大陸落實禁廢令以來，大陸廢紙價格波動劇烈，近期漲勢正由北向南蔓延，上周北方多家紙廠起漲每噸上調人民幣30～50元，接著華南、華東紙廠響應上調每噸人民幣20～40元，受限電、環保政策影響，預料廢紙將保持微漲格局。隨著大陸多地9月中限電限產政策出鞘，涵蓋廣東、江蘇、浙江等造紙大省，廣東造紙產量占20.7％、浙江造紙產量占16.4％、江蘇造紙產量占13.7％，引發造紙供給量吃緊，進一步推升紙價。
據荷蘭銀行預估，大陸限電可能讓9、10月紙箱供應減少10％～15％，紙荒進一步惡化。先前由於疫情帶來報復性需求、外銷暢旺，紙箱和包裝材料供給已緊繃。
進入第四季傳統旺季，瓦楞紙、箱板紙等多項紙種價格蠢動、易漲難跌，在大陸都有布局的國內造紙三雄可望受惠。
目前榮成大陸有三座造紙廠、廣設近30個廢紙環保站、6座紙箱廠，貢獻榮成集團整體營收近八成；永豐餘工紙在大陸有12座紙箱廠、揚州造紙廠有三條產線，貢獻整體工紙事業近45％營收；正隆在大陸有10座紙箱廠，貢獻正隆整體營收約16％。
(時報資訊)
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