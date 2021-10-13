面對疫情造成航運、國際物料高漲，以及基本工資攀升三重挑戰，王品集團宣布擬於10/25日起調整旗下15個餐飲品牌餐價，王品集團強調，餐飲業經營壓力日益沉重，集團透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，努力將平均調幅控制在5％以內，但此舉已為連鎖餐飲「漲價潮」開出第一槍！

漢來美食 農曆年前也要漲

除王品集團外，漢來美食集團亦表示，面對食材成本不斷上漲，集團旗下中餐體系規劃在農曆春節前反應售價，包括圍爐宴、外賣年菜，以及喜宴起桌價，平均調幅預估在10～15％不等。另外，金雞母漢來海港自助餐廳亦已評估明年第二季以後調整價格。

王品與漢來美食表態調漲餐價，不過庶民經濟的指標中式餐飲業者包括鬍鬚張、八方雲集，以及速食連鎖業麥當勞、摩斯漢堡等，均表示目前暫無調漲價格規畫。

庶民指標餐飲 暫無漲價規畫

過往，連鎖餐飲或烘焙業者漲價，通常在農曆年過後才啟動，不過，在王品之前，烘焙糕餅業者也因相同理由起漲。

市場同業透露，由於國際原物料、航運價格不斷上升，加上基本工資逐年調升，業者成本壓力不斷增加，以速食連鎖龍頭麥當勞為例，和德昌接手台灣麥當勞成為授權發展商時，計時人員時薪為110元，如今已到168元，經營成本不斷墊高，所以餐飲業者「勢在必漲」，差別只在「何時漲」 與技術性的「怎麼漲」而已。

去年疫情爆發後，國際食材原物料成本開始飆漲，且漲幅前所未見。以王品集團主力食材牛肉為例，因「黃小玉」價格飆漲、飼料成本上揚，加上美國飽受缺工之苦、人事成本提高，肋眼、菲力與牛小排漲幅高達50％；國產豬肉價格亦居高不下，根據9月最新公布的17項重要民生物資CPI顯示，豬肉漲幅達7.75％、創下六年半新高。

王品集團統計，去年至今，雞肉、海鮮價格上漲超過15％，沙拉油、糖等大宗物資漲幅超過30％。

王品集團表示，除食材成本高漲成為餐飲經營最大的壓力，人事成本高升更加重餐飲內需產業的負擔。

台灣基本工資在2018～2021年間漲幅達9.1％、時薪漲幅更高達14.3％，最新公布的2022年基本工資方案，基本工資又將自24,000元上調至25,250元、基本時薪從160元調升至168元，累計2018～2022年基本工資調幅為14.8％、基本時薪調幅達20％。

(時報資訊)

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