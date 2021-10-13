面對疫情造成航運、國際物料高漲，以及基本工資攀升三重挑戰，王品集團宣布擬於10/25日起調整旗下15個餐飲品牌餐價，王品集團強調，餐飲業經營壓力日益沉重，集團透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，努力將平均調幅控制在5％以內，但此舉已為連鎖餐飲「漲價潮」開出第一槍！
漢來美食 農曆年前也要漲
除王品集團外，漢來美食集團亦表示，面對食材成本不斷上漲，集團旗下中餐體系規劃在農曆春節前反應售價，包括圍爐宴、外賣年菜，以及喜宴起桌價，平均調幅預估在10～15％不等。另外，金雞母漢來海港自助餐廳亦已評估明年第二季以後調整價格。
王品與漢來美食表態調漲餐價，不過庶民經濟的指標中式餐飲業者包括鬍鬚張、八方雲集，以及速食連鎖業麥當勞、摩斯漢堡等，均表示目前暫無調漲價格規畫。
庶民指標餐飲 暫無漲價規畫
過往，連鎖餐飲或烘焙業者漲價，通常在農曆年過後才啟動，不過，在王品之前，烘焙糕餅業者也因相同理由起漲。
市場同業透露，由於國際原物料、航運價格不斷上升，加上基本工資逐年調升，業者成本壓力不斷增加，以速食連鎖龍頭麥當勞為例，和德昌接手台灣麥當勞成為授權發展商時，計時人員時薪為110元，如今已到168元，經營成本不斷墊高，所以餐飲業者「勢在必漲」，差別只在「何時漲」 與技術性的「怎麼漲」而已。
去年疫情爆發後，國際食材原物料成本開始飆漲，且漲幅前所未見。以王品集團主力食材牛肉為例，因「黃小玉」價格飆漲、飼料成本上揚，加上美國飽受缺工之苦、人事成本提高，肋眼、菲力與牛小排漲幅高達50％；國產豬肉價格亦居高不下，根據9月最新公布的17項重要民生物資CPI顯示，豬肉漲幅達7.75％、創下六年半新高。
王品集團統計，去年至今，雞肉、海鮮價格上漲超過15％，沙拉油、糖等大宗物資漲幅超過30％。
王品集團表示，除食材成本高漲成為餐飲經營最大的壓力，人事成本高升更加重餐飲內需產業的負擔。
台灣基本工資在2018～2021年間漲幅達9.1％、時薪漲幅更高達14.3％，最新公布的2022年基本工資方案，基本工資又將自24,000元上調至25,250元、基本時薪從160元調升至168元，累計2018～2022年基本工資調幅為14.8％、基本時薪調幅達20％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：