在鋼價上漲與中鋼馬來西亞廠銷量回增的助攻下，中鋼(2002)自結9月合併營收419.81億元、月增1％、年增60.68％，創102年度實施合併財報以來單月新高，累計前三季合併營收3,388.47億元、年增49.16％，也創同期新高。
中鋼財務副總楊岳崑指出，9月鋼品出貨量較前一個月減少3萬多公噸，且旗下中鴻(2014)9月出貨量也較前一個月減少1萬公噸左右，好在中鋼馬來西亞廠復工後，9月銷量大增達到3.4萬公噸，較前一個月增加3萬公噸左右，以致集團總體銷量與前一個月差異不大，加上中鋼調漲9月盤價，每公噸調漲300～500元，在價格好轉下，帶動單月營收再創新高。
中鋼進一步表示，該公司外銷量略少，主要受塞港影響所致，但子公司中鋼馬來西亞疫情緩解復工，單月銷售量增加等綜合影響，整體合併鋼鐵事業銷售量僅微幅減少，且單月銷售價格因供需吃緊、原料成本支持下，9月盤價平均調幅仍持續上漲1.2％，使得9月、第三季及前三季合併營收皆創中鋼102年度實施合併財報以來的新高。
中鋼指出， 雖然部分東南亞市場受疫情影響物流受阻，但各國疫情控制已逐步回穩，包括中鋼馬來西亞廠於8月25日獲准復工後，與中鋼越南、中鋼印度廠持續生產和出貨，才得以穩定9月整體鋼鐵事業銷量。
展望第四季，中鋼認為，塞港、國際疫情逐步穩定，需求可望延後釋出，加上歐美基礎建設需求、大陸推動碳中和目標帶動，以及鋼鐵產銷嚴格管制下，鋼價可望維持穩定向上趨勢。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：