在鋼價上漲與中鋼馬來西亞廠銷量回增的助攻下，中鋼(2002)自結9月合併營收419.81億元、月增1％、年增60.68％，創102年度實施合併財報以來單月新高，累計前三季合併營收3,388.47億元、年增49.16％，也創同期新高。

中鋼財務副總楊岳崑指出，9月鋼品出貨量較前一個月減少3萬多公噸，且旗下中鴻(2014)9月出貨量也較前一個月減少1萬公噸左右，好在中鋼馬來西亞廠復工後，9月銷量大增達到3.4萬公噸，較前一個月增加3萬公噸左右，以致集團總體銷量與前一個月差異不大，加上中鋼調漲9月盤價，每公噸調漲300～500元，在價格好轉下，帶動單月營收再創新高。

中鋼進一步表示，該公司外銷量略少，主要受塞港影響所致，但子公司中鋼馬來西亞疫情緩解復工，單月銷售量增加等綜合影響，整體合併鋼鐵事業銷售量僅微幅減少，且單月銷售價格因供需吃緊、原料成本支持下，9月盤價平均調幅仍持續上漲1.2％，使得9月、第三季及前三季合併營收皆創中鋼102年度實施合併財報以來的新高。

中鋼指出， 雖然部分東南亞市場受疫情影響物流受阻，但各國疫情控制已逐步回穩，包括中鋼馬來西亞廠於8月25日獲准復工後，與中鋼越南、中鋼印度廠持續生產和出貨，才得以穩定9月整體鋼鐵事業銷量。

展望第四季，中鋼認為，塞港、國際疫情逐步穩定，需求可望延後釋出，加上歐美基礎建設需求、大陸推動碳中和目標帶動，以及鋼鐵產銷嚴格管制下，鋼價可望維持穩定向上趨勢。

(時報資訊)

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