貨櫃三雄9月營收合計突破千億元大關、續創新高。其中，陽明9月合併營收332.2億元，月增1.32％、年增145.04％；萬海9月營收突破250億元大關、達257.64億元，月增4.4％、年增264.76％，雙雙創下單月歷史新高。

陽明前三季合併營收2,310億元，年增119.49％，自4月起每月營收都繳出翻倍成長的好成績；萬海前三季合併營收1,573.6億元，年增191.77％，則是今年來每月營收都翻倍，且6月起加大為兩倍速成長。

僅管今年來貨櫃三雄營收一路飆，近期股價卻飽受消息面影響，12日終場跌幅皆逾9％，長榮收在90.5元、陽明收在87.4元，只剩萬海守住153.5元。總計從7月初高點下跌至今，三雄市值嚴重縮水，合計減少1.67兆元，其中長榮市值減少7,539億元、陽明市值減少4,348億元、萬海市值減少4,867億元。

法人表示，大陸能耗雙控造成限電限產的影響又是焦點，一旦產業產能受到壓抑，恐引發新的供需失衡。

再看美國消費需求仍強，企業庫存水位處於歷史低點，隨越南等東南亞國家疫情緩和，亞洲工廠加緊復工出貨，市場運輸需求仍然熱絡，加上美國塞港、鐵路網絡及卡車載運貨櫃等問題未解，第四季海運市場可望淡季不淡。

貨櫃三雄也積極把握第四季商機，陽明著眼疫情改變供應鏈模式，亞洲區間航線需求更熱絡，已部署10艘2,800TEU貨櫃輪主力船隊，效益可望在第四季顯現。

萬海今年來陸續增開美東、美西新航線，及添購現成船適時投入營運，機動調度加班船馳援美國線、亞洲線等，都是營收翻倍續創新高的關鍵。萬海也組建多達13艘1.3萬TEU級貨櫃船系列，將陸續交船搶攻遠洋線也受矚目。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意