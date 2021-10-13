台股人氣明顯退潮！證交所12日公布，今年第三季成交值5億元以上的大戶人數為5,309人，成交值1～5億元的中實戶為42,395人，成交值1億元以下的散戶為427萬8,413人，三項指標人數同步較第二季各下滑約2.5～13.1％。
不過，定期定額熱情澆不息，證券商9月承作定期定額投資金額為36.57億元，持續較8月的34.91億元增長，續創該項業務自2017年1月16日開辦以來新高。顯示小資族持續透過定期定額前進股市。
凱基投顧董事長朱晏民分析，第三季主流股航運股熱度急速下降，電子股也出現雜音，市場欠缺主流股帶動，另國際諸多訊息雜陳，如美債殖利率上來、油價大漲帶動能源價格上升，造成第三季投資人買盤退場；台新投顧副總黃文清認為，當沖交易量下滑，大戶、中實戶及散戶交易退出，都是造成台股成交量能萎縮的原因。
一位不願具名的資深市場人士表示，財政部一開始對當沖降稅減半續延長持反對意見，市場多頭受阻，接下來主管機關更於7月底宣布，從8月底開始實施當沖警示、處置新制，這些都讓投資人感受到政策態度不友善，投資人紛紛退場，市場熱度熄火了。
證交所最新統計，今年第三季大戶人數為5,309人，中實戶42,395人，散戶4,278,413人。對照今年第二季的數字來看，各衰退11.3％、13.1％、2.5％，三項指標雖都呈現季減，但仍創下歷史單季次高。另以散戶減少人數來看，一個季度減少高達11萬2,664人。
證交所12日公布9月多項數據指標也多呈現下滑。9月台股成交量周轉率為11.33％（8月15.08％）；自然人成交值比重下降至64.34％（8月68.24％）、外資成交值比重上升至27.11％（8月23.93％）；9月有交易戶數僅298.55萬戶，較8月338.1萬戶大減39.55萬戶。
(時報資訊)
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