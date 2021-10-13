「國民ETF」元大高股息ETF（0056）配息行情備受期待，「愛息」族越跌越買，12日規模正式突破千億元，達1,004億元，成為首檔晉身「千億貴族」的台股高股息ETF，最新股東人數也一舉超越50萬大關，躍居台股第9大。

元大高股息ETF預計22日除息，每單位將配發1.8元，優於去年水準，加上近期類股普遍修正，12日股價下跌1.07％，收在32.24元，又將配息率推升至5.58％，吸引「搶息」買盤搶進，帶動0056規模衝上1,004億元，較雙十連假前的995億元增加約9億元，為台股高股息ETF首檔規模超過千億。

元大投信表示，0056近年規模加速成長，自2017年年底的106.5億元成長至10月12日首度突破千億門檻，在此期間累積增幅為其他台股ETF整體規模的1.7倍，並反應出高股息投資需求有持續成長趨勢。

此外，0056配息題材發酵，人氣持續升溫，近兩個月以來持續呈現淨申購，在外流通股數淨增加，目前受益人數已突破50萬人大關，名列台股上市櫃個股第9大。其中，持有1張至5張的投資人新增1.4萬人最多，而持有千張以上的「大戶」也由53人增加至57人，受益人數也是台股高股息ETF新高。

據統計，0056成立以來已連續11年配息，成立以來平均配息率4.7％，且隨著上市櫃配息金額穩步向上，近3年配息率更高達5.8％，且全數填息，加計2021年的配息金額1.8元，期間累積配息總金額達17.25元。

法人分析，對於0056的長期投資人而言，若採取年年領息再投入的策略，相當於已將持有成本降至極低。因此，在此次0056除息前，即便面臨大盤回檔，股價持續修正之際，反倒吸引更多買盤湧入，期望發揮低價位、高殖利率的優勢，提前卡位除息行情，帶動受益人數、規模雙創新高。

元大投信指出，0056是台股成立時間最久的高股息ETF，從近年穩定配息與填息紀錄來看，投資0056最簡單又有效率的操作方式，就是低點買進加上長期持有，兼具領股息與賺價差的投資成果。

(時報資訊)