台股休市期間，美國10年期公債殖利率再度攀高、停滯性通膨疑慮、美元指數上漲的三利空未除，台股12日開盤上演股匯雙殺，隨後靠著八大公股行庫、投信護盤資金進場，力抗外資提款，台積電力守年線，台股終場留下113點下影線。法人認為，指數萬六有守，要靠貨櫃三雄及台積電「HOLD」住。
因雙十國慶台股11日休市一日，12日開盤並未躲過美債殖利率攀高至1.638％的利空；同時油價上漲及疫情干擾，美國新增非農就業人口僅19.4萬人低於預期，停滯性通膨的疑慮再起，重創12日亞洲股市全面性走跌，台股更上演股匯雙殺，開盤一度大跌290.94點。
外資12日提款台股168.27億元，所幸八大公股行庫護盤62.87億元及投信買超7.31億元的雙資護盤進場，跌點收斂，終場下跌177.59點，跌幅1.07％，收在16,462.84點，成交值為2,848億元，留下113點下影線，台積電力守平盤，年線一度跌破後收復。
現股當沖比12日達42.16％，投資人打帶跑心態仍濃；信用交易呈資券同減走勢，融資餘額12日大減25.62億元至2,488.1億元，融券則減少1.36萬張至56.67萬張。
康和證券投資總監廖繼弘表示，台股年線仍上揚，中長多態勢未改變，惟技術面偏弱，如周KD、周RSI跌至50以下及月季線空頭排列，中期及中長期轉弱，近期台股操作難度高，多為個股表現。觀盤重點擺在最弱勢的貨櫃航運何時止跌及14日將開法說會的台積電轉強，屆時台股止跌有望。
德信證券自營部副總吳文彬表示，台股近期大幅清洗融資浮額，融資餘額自7月15日指數高點18,034.19點下滑，減肥速度約16.08％，已經超過指數跌幅10.38％，預料12日空方狙擊貨櫃航運股，加速籌碼沉澱，搭配台積電年線有守及外資台指期淨空單降至1.56萬張，下周三（20日）台指期結算前，台股再跌有限。
(時報資訊)
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