台積電目標價晉升千元級呼聲再起，晶圓代工二哥聯電也沒閒著，先有高盛證券推上119元天價預期，海通國際證券賦予90元後，又一家加入看聯電「準百元等級」行列，匯豐證券把股價預期拉高到95元，晶圓代工雙雄若能合體走強，台股第四季旺季高潮可期。

匯豐指出，台積電調漲晶圓代工價格後，二線晶圓代工大廠如聯電、世界如跟進台積電，進一步調高代工價，便顯得相當合理，研判二線晶圓代工廠未來幾季將持續享有營收與毛利的上揚加乘效益。

根據匯豐對二線晶圓代工廠所做漲價與獲利情境分析，若單位售價比基本假設高出5～10個百分點，2022年將額外貢獻聯電每股純益9～18％上升空間，世界獲利上檔空間則是6～15％。

聯電經營管理階層先前預期，毛利率將從第二季的31％，進步到第三季的35％左右，隨成熟製程需求吃緊，匯豐看好聯電的毛利目標可以順利實現。

有鑑於聯電12吋成熟晶圓定價能力優異，研判第四季毛利率還將上升至38.6％，整體而言，以外資圈對聯電財務預期最正面的預測值來看，聯電2021年全年毛利率超越33％，2022年會竄升到44.6％，飛越四成大關，2023年維持在45.8％高水準。

外資共識是，聯電2021～2023年毛利率走高，匯豐證券看好每股純益逐年向上，預期股東權益報酬率從2020年的14％，飆升為今、明年的22與24％，值得以更高的股價淨值比來評價，因而將推測合理股價由75元升至95元。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇則指出，聯電獲利波動度比過往降低許多，意味獲利可預測性更高，在毛利率與股東權益報酬率的加持下，確實值得市場賦予更優異評價。

(時報資訊)

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