近來新台幣跌破28元大關，但未見中央銀行出手調節。銀行外匯主管指出，主要是台灣採管理浮動匯率制度，只要匯市供需平衡，市場沒有失序之虞，央行就不會進場調節，央行總裁楊金龍日前在立法院進行業務報告時也指下半年來匯市供需平衡，沒有進場調節的需要。

根據央行發布的我國與主要貿易對手通貨匯率統計，今年以來至10月12日，新台幣經過近日的貶值後，對美元累計升值從最高時超過3％，大減至僅1.26％，終於把最強亞幣的位置交棒給累計升值1.29％的人民幣。匯銀主管認為，接下來就看外資動向，若外資匯出幅度過大，也不排除央行可能再度動手。

央行今年上半年淨買匯87.3億美元，主要是1月延續去年底美元超額供給現象，為避免匯市嚴重失序而進場買匯調節，但2月之後供需大致均衡，央行轉為淨賣匯。去年也同樣因為匯市供給大於需求，進場買匯高達391億元，目前匯市大致維持供需平衡，央行還是按兵不動。

楊金龍先前曾說，央行調節主要是為了維持匯市運作順暢，且相較於主要貨幣匯率變動，新台幣基本上相對穩定。畢竟出口表現持續強勁，帶動新台幣走升，但在先前聯準會（Fed）討論縮減購債後，又轉為區間整理。

尤其台灣是小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。觀察長期以來，新台幣對美元匯率波動度，小於星幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映央行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。

(時報資訊)