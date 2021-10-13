百年一遇的股債大多頭，六大壽險拚命實現。國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司前九月已實現逾4千億元股債資本利得，合計稅後獲利近3,122億元，較去年同期成長逾83％，國壽前九月稅後獲利已破千億元，富邦人壽亦近952億元，南山人壽545億元，中壽逾259億、台壽近226億、新壽近139億元，都創六家公司成立以來的全年獲利新高。

六大壽險獲利約占整體壽險獲利93％，推估整體壽險業今年前九月稅後獲利已逾3,330億元，同樣是台灣壽險史上的獲利新高。

六大壽險公司前九月拿到近700億元現金股利，第四季估計約還有70～80億元股利進帳，大部分公司第四季不會再大量實現資本利得，除非市場有重大變化，須降風險部位，否則應會進入今年獲利「平淡期」，應是獲利金額最少的一季。

9月六大壽險合計稅後獲利189億元，僅比5月疫情最嚴重時獲利175億元略佳，是今年單月次低獲利金額，實現資本利得僅216億元則是今年單月實現最少的一個月。

主因應是9月六大壽險公司合計有70億元左右現金股利進帳，新台幣對美元又貶值，部分公司出現較大匯兌利益，因此未積極實現資本利得；9月六家公司合計增提34億元外匯價格變動準備金，餘額回到265億元以上，但第四季不排除有公司會一次大量增提外匯準備金。

9月底股債價格雙跌，亦造成壽險淨值減少，六大壽險公司因新壽有增資金額82億元到位，淨值沒有太大波動，其他公司淨值減少100～400多億元，主要是淨值項下金融資產未實現利益合計少逾1,500億元，到9月底淨值下金融資產未實現利益，以富邦人壽1,470億元最高，合計六大壽險淨值項下約還有3,500億元股債、基金等未實現利益，尚不含攤銷後成本項下的債券，如果要實現，仍有極大空間。

(時報資訊)